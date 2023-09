Le toca dormir con un peregrino que ronca en el Camino de Santiago y toma una drástica decisión: "Desgraciado"

Las redes sociales nos permiten descubrir historias como la que vamos a contarte. En este caso, la protagoniza un usuario de TikTok llamado @lafacu que ha contado lo que le ocurría en un albergue del Camino de Santiago. El relato se ha hecho viral.

Todo comenzó cuando decidió irse a la cama. Su queja ha sido la siguiente: otro de los peregrinos que hizo noche allí roncaba muy fuerte. "Tú no puedes venir a un albergue a dormir con gente si eres una persona que ronca como un desgraciado. Esto no es roncar, esto es gritar. Me he despertado a las 4.00, me había puesto el despertador a las 6.00", indica antes de emitir el sonido en el que puede escucharse el ronquido.

Ante esta circunstancia, tomó una drástica decisión. Una 'venganza' hacia esa persona que le impedía dormir. "¿Tú no me dejas dormir? Yo no te dejo dormir. Yo no puedo pasar, se me hace imposible, esto te lo tengo que hacer pagar", indica. Añade que él ha dormido "en un albergue con 130 personas, que eso parecía un hospital covid y te juro que nadie ha roncado tanto como este desgraciado que tenemos aquí".

Por tanto, decidió poner el despertador. "Le voy a poner un despertador en el oído. Que yo creo que sales del albergue y lo oyes desde la calle". Insiste en que, si sales del albergue, podrías haberlo escuchado desde la calle.

"Si roncas de esa forma, te pegas un hostal de 30 o 40 euros. No j**as la noche a todo el mundo", cuenta visiblemente molesto. Además, concluye mostrando que le dio chasquidos con los dedos y acabó pegándole una patada en su cama. "Te pones un parche o lo que sea", sentencia.

Carlos Herrera revela el motivo que ha cambiado por completo el Camino de Santiago: "Vuelan"

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, es muy fiel al Camino de Santiago. Y aprovecha cada oportunidad para contar muchas de las experiencias que ha vivido como peregrino. En esta ocasión, Herrera ha compartido el motivo que cambió por completo su última experiencia en el camino. Tienes aquí el audio en el que lo cuenta. ¡No te lo pierdas!

Este verano, el comunicador informó a sus oyentes de que se encontraba realizando la ruta conocida como 'El Destierro del Cid' y se encuentra en "el corazón de Castilla". Se trata de una ruta que tiene 296.51 kilómetros y que recorre desde Vivar del Cid (Burgos) hasta Atienza (Guadalajara).

Como tinte curioso, destaca que esta ruta que escogió Herrera sigue los primeros días del destierro del Cid narrados en el Cantar, aunque también incluye otros pasajes del poema, como la Afrenta de Corpes. A lo largo de la misma, el comunicador se "topó" con hasta seis espacios naturales protegidos, entre los que destacan el sabinar del valle de Aranza y La Yecla (un cortado calizo a la salida de Silos y a pie de carretera).

"Qué maravilla de Castilla, qué maravilla de zona entre Silos y Covarrubias", indicaba Herrera.

Un peregrino del Camino de Santiago no da crédito tras conocer la decisión que cambiará su viaje

Hace escasos meses, en 'Mediodía COPE', hablamos con el presidente de Camino Francés Federación sobre una medida que afectaba a los viajes de los peregrinos del Camino.

Como explicaban, “el peregrino viaja con sus pertenencias en una mochila, el turista con su maleta". Y el problema es que ven que cada vez hay más personas que cree que se trata de un viaje de turismo, en vez de una peregrinación. Por eso se ha tomado esta decisión. No te pierdas la entrevista completa en el audio que tienes disponible aquí.

Además, también contó que es la segunda ocasión que realiza esta aventura. Él va siempre con mochila, pero entiende perfectamente "que en algunos casos te puedas llevar una maleta. Yo me he estado durmiendo en albergues municipales y alguna vez en privados. Cada uno se apaña como puede y depende del caso".

Entre los afectados por esta decisión, destacaban las empresas que ofrecen servicios de traslado de equipaje de un alojamiento. Por eso, ahora están pidiendo a estas asociaciones que les den tiempo para informar a sus clientes.