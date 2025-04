Un yerno monta una comida con su suegra para ganársela y, décadas después, todavía la recuerda por esta razón: "Le dejé planchado"

El procedimiento de ' la hora de los Fósforos ' es bien sencillo. Se lo recordamos. No vaya a ser que nos lea/escuche y no lo sepa. Les proponemos un tema del día. Y, nuestros oyentes más divertidos nos cuentan anécdotas que tienen mucho que ver con dicho tema. Responden en el 900.50.60.06 y pasamos un rato muy agradable. En este caso, hace un tiempo, hablábamos sobre aquella prenda que nuestros oyentes adoran y que su entorno detesta.

Gema es la primera 'Fósfora' que respondía al tema del día. Decía que no es que "la deteste. Pero a mi marido le gusta mucho una cazadora de verano. Y, entonces, como tiene mucha barba ... la estropea por el cuello. Me hizo darle la vuelta al cuello y los puños para que la cazadora quede maravillosa". Añadía que en su casa "las camisas que son bonitas, me dedico a cambiar cuellos. Soy la cambiadora de cuellos de camisa. Y les doy una segunda vida".

Catalina, por otra parte, no tenía una prenda. Es una colección entera. Su ropa de estar por casa. "Son los leggins que más estiradas, imposible. Sudaderas con los codos rotos. Mi marido me pide, por favor, que me cambie. Parece que soy una indigente".

Inmediatamente después, Begoña nos contó que "cuando conocimos a mi yerno, nos invitó a comer a su casa. Todo emocionado se fue al armario y nos saca una camisa en la percha. Nos dijo que era la camisa que se ponía el primer día de vacaciones. Y yo le digo, muy seria: '¿Y hace mucho que no sales?' Le dejé planchado. Llevan 24 años siendo matrimonio ya y la camisa se la ha tirado mi hija hace poco. Parecía el arcoíris la camisa". Así que, ese pobre yerno, montó esa comida para ganarse a su suegra.... le enseñó esa camisa... y todavía recuerda ese momento, seguro.

Pixabay Alianza de boda

Irene era la primera vez que hablaba con nosotros. Y, por eso, le hacía mucha ilusión. Es de Sevilla. La prenda que odia es la de su marido.

Es la batamanta . "Pero no la típica de señor. La bata de pelito de pijama dos tallas más grande con la cuerda que arrastra por el suelo. Ahora la ha tuneado. Le ha puesto unos bolsillos para llevar móvil, cargador y todo lo que pille. Y eso es horroroso. Si va por el suelo, lo arrastra todo. Se lo llevo por delante", explicó provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

TE PUEDE INTERESAR Va a Matalascañas en coche con amigos, les para la Guardia Civil, y los agentes alucinan por la reacción del conductor en pleno control

Juan José relató que ya tiene una edad, pero, hacía un tiempo, "tenía solamente unos pantalones. Como niño, pues te caías en el patio. Y llegaba a la noche y tu madre cogía y cosía las rodillas y el pantalón".

Proseguía su discurso indicando que, décadas después, su madre le cosió los pantalones a su hijo. No se lo tomó muy bien. "¿Pero abuela, qué has hecho? le dijo. Total, que mi hijo se puso los pantalones y, al día siguiente, me comentó que a sus amigos les había encantado".

"LE DIJE A MI MADRE QUE RECORTARA LOS TROZOS DE CUERO Y LOS PEGASE EN MIS PANTALONES"

Lito también respondía al tema del día. También ha hablado sobre los pantalones rotos. Dice que la moda "la implanté yo. En los 80, tenía unos pantalones vaqueros que no me los quitaba ni para dormir. Del mismo roce de los pantalones, se me fueron desgastando. Se me veían los calzoncillos. Así que cogí un bolso de cuero que tenía mi novia y no lo usaba. Le dije a mi madre que recortara los trozos de cuero y los pegase en mis pantalones vaqueros ".

Por último, Ana contaba que su madre "tenía la manía siempre de que, para ir a comprar, se ponía un abrigo verde de lana. Decía que era para ir a la compra. Un día, abrió el armario, y se encontró con el abrigo roto en el fondo del armario. No lo volvió a usar nunca más. Lo hice yo. Mi madre se partía de risa".

Skinny, Regular, Straight o Slim: ¿Cómo te gustan los vaqueros?

Uno de nuestros 'Fósforos' hablaba con orgullo de sus vaqueros.

Lo cierto es que los populares pantalones vaqueros, los «vaqueros azules», fueron inventados por un par de tipos llamados Jacob Davis y Levi Strauss que los patentaron, como ropa de trabajo, en el año de 1873.

Originalmente, fueron diseñados para hombres, en particular para los mineros que necesitaban prendas resistentes para su dura faena diaria. Un tipo de pantalones que se fue popularizando en los Estados Unidos, sobre todo en la década de los 50, ya que fueron adoptados por los adolescentes del momento para reflejar en su forma de vestir la rebeldía y contestación a la cultura predominante.

Alamy Stock Photo pantalones vaqueros en tienda de ropa de segunda mano

Así que los vaqueros o bluejeans fueron un artículo de moda común en la subcultura hippie de década de 1960 y lo siguieron siendo entre las subculturas juveniles del punk rock y heavy metal de los años 1970 y 1980.

En la actualidad, los vaqueros siguen siendo un artículo de moda popular, y vienen en varios ajustes que han hecho que comprarse unos pantalones se complique un poco debido a sus distintas nomenclaturas que reflejan si son: delgado, afilado, ajustado, recto, corte de bota, fondo del cigarrillo, inferior estrecho, cintura baja, anti-ajuste, y brillante. Pero seguro que te suenan más los adjetivos anglosajones.