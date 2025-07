El truco que no le falla a una oyente de Carlos Herrera para dormirse rápido: en menos de 5 minutos

La mecánica de 'la hora de los Fósforos' es bien sencilla y queremos recordártela. Un número. El 900.50.60.06. Un tema del día. Y, en base al mismo, los oyentes nos cuentan anécdotas muy disparatadas y divertidas.

En este caso, nos interesamos sobre aquellos trucos que puedan aplicar nuestros 'Fósforos' para quedarse dormidos de forma rápida. Rosario es la primera oyente en relatar su caso. Afirma que, hace tiempo, "aplico el siguiente. Se tienen que dar las circunstancias adecuadas. Que la habitación esté fresca, que no veas el móvil. Pero el vocabulario de inglés que pudiese aprender lo repetía por la noche varias veces. Me resultó muy útil".

Inmediatamente después, nos llama Ana Belén. Esta 'Fósfora' cuenta que a ella le encanta también el inglés. Habitualmente se pone un pódcast antes de dormir "y me quedo frita por aburrimiento. En inglés me lo pongo. Tardo poco en quedarme dormida porque no suelo entender mucho".

Marisol tiene un truco muy particular. Ella cansa al cerebro y si tiene una mala noche "empiezo con el abecedario. Pienso en la A y en nombres masculinos. Y vas con la respiración. Cuando se te acaban ya todos, saltas a la B. Piensas en todos los que empiecen con B. Acabo quedándome dormida. Lo hago en bajito y mi marido no se entera de nada". Este es el truco infalible al que hacíamos referencia. En menos de cinco minutos logra dormirse. ¿Funcionará?

Sea como fuere, hay otra 'Fósfora', llamada Juana, que nos cuenta que duerme mal. Y desde que tiene la menopausia, "peor. Además, mi marido ronca mucho. Yo lo que hago es contar sus ronquidos. Y cuando llevo sobre 20 o 30, ahí ya yo...caigo".

Patricia, por otro lado, tiene un marido que duerme muy bien. Un día, su madre le llamó "y lo tenía que despertar. Se asustó porque dice que no se le movía el pecho. Le dije que le diera un golpe. Pero bueno. Yo de toda la vida he dormido regular. Me chupaba el dedo para dormir. Hasta que tuve 25 años. Ahora, cuando me acuesto, me tengo que coger una oreja. Me gustan solo las orejas frías".

Pablo se duerme rápido y tiene un truco con los ronquidos. Fue un descubrimiento. Tengo un "Bulldog francés. Se pone a mi vera y ronca finito. Al principio molestaba. Pero ahora lo pongo al lado de la cama y, si no, no me duermo. He llegado a atarlo a la cama".

Miguel dormía muy bien. Pero su mujer le ha declarado la guerra. Ha comprado "un artilugio por internet. Es una radio que se supone que hace sonidos. Como el de la lluvia. Y el sonido es como si estuviese durmiendo en una freidora. Parecen croquetas. Me entra más hambre que sueño. Parece que estoy durmiendo en un puesto calentito".

Por último, Carlos nos explica su truco. A raíz de ser padre ha descubierto que a los bebés les viene muy bien el ruido blanco. Hay muchos vídeos en Youtube. Dicen que "cuando intentaba dormir a mi bebé, me he dormido yo antes que ella. Pero bueno, cuando ya está uno solo de viaje, pues es mi herramienta más útil".