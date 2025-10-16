Roberto: "Dormir junto a tu mujer está sobrevalorado, yo al principio disfrutaba pero llega un momento donde te vas a la otra habitación por no molestar pero te acabas acostumbrando"

El programa Herrera en COPE ha vuelto a dar voz a sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos', conducida por Alberto Herrera. En esta ocasión, el tema eran las opiniones impopulares, aquellas que generan sorpresa o rechazo, pero una de las confesiones más inesperadas ha sido la de Roberto, un oyente de Morón de la Frontera, sobre su vida conyugal.

Roberto ha confesado que, para él, "está sobrevalorado [...] dormir los dos juntos en la misma cama". Su declaración ha provocado un gran interés, llevando al oyente a explicar cómo ha llegado a esta situación que, según él, mejora su calidad de vida y su relación.

El oyente ha explicado que no fue una decisión abrupta, sino un proceso gradual que él mismo planeó. Empezó a dormir en otra habitación con la excusa de que se movía mucho por la noche y no quería molestar a su esposa: "Me voy a la otra habitación, a la cama. ¿Vale? Y ya un poquito lo vas encajando, lo vas encajando", ha detallado.

Con el tiempo, la situación se ha normalizado hasta el punto de que ahora es su mujer quien a veces le pide que se quede: "Muchas noches, [me dice] '¿no te vas a dormir hoy aquí conmigo?'. Digo, 'venga, un ratito, pero después a lo mejor me voy'". El oyente incluso ha bromeado con que no le pondría el programa a su mujer para que no sospeche, diciéndole que "ha estado un poquillo flojo".

Polémicas gastronómicas en antena

La intervención de Roberto ha sido la más destacada, pero el programa ha estado repleto de opiniones controvertidas, muchas de ellas relacionadas con la gastronomía. Varios oyentes han manifestado su rechazo a productos muy populares, como un leonés que ha criticado la sidra y el cachopo asturiano, u otro que ha calificado el flamenquín cordobés de sobrevalorado.

Carmen ha sido una de las más contundentes al afirmar que odia la trufa en cualquiera de sus formas. Según ella, su aroma es tan invasivo que anula cualquier otro sabor: "Parece que huele como si te hubieras dejado la bombona de butano abierta", ha sentenciado, añadiendo que "a todo lo que lo eches, a los huevos, la ensaladilla, la pasta, si solo sabe a trufa, no hay otro sabor".

Por su parte, Paloma ha sorprendido al confesar su aversión por el jamón. En su opinión, "donde hay un lomo, o un lomo doblado, que se quite lo demás". Ha especificado que no soporta ni la grasa blanca ni el jamón cocinado en otros platos como las croquetas o con guisantes.

Inma también se ha sumado al debate culinario afirmando que el sushi está sobrevalorado, especialmente "el de pescado crudo". La discusión ha derivado en una aclaración, aportada por un experto, que ha especificado que "sushi es todo lo que lleve arroz, pero el sashimi, al no llevar arroz, no se puede llamar sushi".

Cultura, ocio y estilo de vida a debate

El ocio y las costumbres sociales tampoco se han librado de la polémica. Belén, por ejemplo, ha criticado lo "romantizado" que está ver el atardecer en lugares como Conil, una experiencia que a ella le resulta molesta por la luz. En la misma línea, Rafael ha expresado su rechazo a la playa, de la que ha dicho que estaría perfecta "si se quitara la sal, la arena y el agua".

El mundo del cine y la televisión también ha generado debate. Un oyente llamado Álvaro ha señalado a los actores Antonio Resines y Jorge Sanz como intérpretes que, en su opinión, "le han hecho daño a la interpretación". Sin embargo, otros colaboradores han defendido a Resines, recordando su papel en "La buena estrella" como prueba de su talento.

Finalmente, Daniel ha compartido su mala experiencia al viajar en autocaravana con su familia y suegros por las playas de Cádiz, sufriendo además el viento de levante. "El que no haya ido a una autocaravana, que diga que es muy bonito, que coja cuatro días y se meta seis en un en dentro a dormir y todo. No es incómodo, madre mía", ha concluido.