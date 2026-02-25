"Cuando reformaron la casa en un tabique detrás de la cocina encontraron un pañuelo lleno de joyas y oro"

La sección 'la hora de los Fósforos' de 'Herrera en COPE', conducido por Alberto Herrera, ha sido el escenario de una historia sorprendente. Un oyente llamado Rafa ha compartido el relato de cómo unos amigos suyos encontraron un tesoro mientras reformaban una antigua casa en Córdoba.

Los hechos, que según el narrador ocurrieron hace más de 40 años, tuvieron lugar en una casa muy antigua, de más de cinco siglos, situada en la zona de la Mezquita, por el área de Bataneros. Unos amigos de Rafa compraron la propiedad con la intención de transformarla en un restaurante.

Durante las obras, al proceder al derribo de la cocina, que contaba con una vieja estructura de hierro fundido, se toparon con algo inesperado en el tabique que había detrás. Allí encontraron un pañuelo grande que cubría una bolsa llena de joyas y oro antiguo.

Un secreto a voces

El descubrimiento se mantuvo en el más estricto secreto para evitar complicaciones sobre la propiedad del tesoro. "Nadie contó allí nada, allí se ha contado luego", ha explicado Rafa en antena, añadiendo que la discreción fue total en aquel momento.

Según ha relatado el oyente, todas las joyas fueron compradas por un famoso platero de Córdoba, cuya identidad no ha sido revelada. Con el dinero obtenido, los nuevos dueños pudieron financiar "una gran reforma y un buen restaurante" en el mismo lugar, aunque el valor exacto de la venta nunca ha trascendido.

El hallazgo pone de manifiesto la riqueza histórica del subsuelo cordobés, donde no es extraño que aparezcan restos de valor durante cualquier obra. De hecho, cerca de la calle Bataneros se encuentra el museo arqueológico, y en el programa se ha recordado que la ciudad ha vivido polémicas sobre restos utilizados de forma privada sin ser registrados.

Teo también ha relatado lo que le ocurrió en la década de los 2000 en Torrevieja. Durante los trabajos de reconstrucción de una vivienda afectada por la explosión de una bomba que unos presuntos miembros de ETA estaban preparando, se topó con el resto humano. "Me encontré una mano humana", ha afirmado con rotundidad.

La mano, perteneciente a "la presunta etarra que estaba arreglando la bomba", apareció en el hueco de una bovedilla. Teo ha descrito un escenario desolador, donde el olor era "fatal", y ha explicado el procedimiento que siguió: "Avisamos a los encargados, y ya pues vino la policía". Las autoridades se hicieron cargo de la situación y retiraron los restos en un lugar donde, según su relato, ya habían estado investigando.

La falta de mano de obra en el sector de la construcción es una realidad "preocupante"

Por otro lado, la temeridad estuvo presente en el descubrimiento que hizo el hijo de Juan, de 27 años, en una localidad de Barcelona. Mientras abría una zanja, se topó con un proyectil de la Guerra Civil. Un vecino le comentó que en ese lugar había existido un cuartel de soldados italianos.

Por último, descubrimos que tuvo peor suerte Fernando con lo que encontró en un paraje aislado de Palencia. Al excavar para colocar un sistema de calefacción por suelo radiante, apareció una lápida fechada en 1960. Aunque continuó cavando, no halló ningún cuerpo, pero el hallazgo le dejó una sensación inquietante.