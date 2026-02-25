Carlos, ingeniero de montes: "Los riegos varían según el suelo y optimizamos así para ver qué zonas necesitan agua"

Los drones se han convertido en una herramienta con aplicaciones tan diversas como inesperadas. Lejos de ser un mero dispositivo de ocio, su uso profesional se extiende a múltiples sectores, como han revelado varios oyentes en 'Herrera en COPE'. Desde la optimización agrícola hasta la vigilancia de fincas o la seguridad en eventos deportivos, los testimonios demuestran la versatilidad de esta tecnología.

Entre ellos destaca el de Carlos, un ingeniero de Montes de Jaén, que utiliza drones para revolucionar la gestión del agua en el campo andaluz.

La clave: un riego más eficiente

Carlos ha explicado que, en su trabajo, sobrevuelan las fincas antes de instalar o actualizar un sistema de riego. El objetivo es analizar el terreno para determinar qué zonas necesitan más o menos agua. Factores como la orientación, el tipo de suelo o el tamaño de los árboles son cruciales. Con la información obtenida, "se discrimina esa aplicación de agua para hacerlo más eficiente", ha señalado el ingeniero. Este método es especialmente útil "sobre todo en los tiempos en los que estamos".

El ingeniero ha matizado que la mayor complejidad no reside en el vuelo del dron y la toma de datos, sino en "la interpretación de esos datos". Según ha explicado, existen empresas especializadas que procesan la información y la transforman en directrices prácticas para los agricultores, siendo este el verdadero desafío del proceso.

Vigilancia, cine y seguridad vial

Otros oyentes han compartido usos sorprendentes. Antonio, por ejemplo, ha contado que instala tecnología para fincas que incluye drones de vigilancia contra cazadores furtivos, quienes a su vez usan sus propios drones para espiar los terrenos.

Por su parte, Aladín, organizador de la "Subida internacional al Fito", ha relatado cómo los emplean para garantizar la seguridad en las carreras, permitiendo al director de carrera ver en directo si ocurre un accidente. Esta misma tecnología se utiliza en la Fórmula 1 para las tomas frontales de los coches.

Cordon Press Max Verstappen es el piloto mejor pagado de la parrilla de la Fórmula 1.

La versatilidad de estos aparatos ha permitido a personas como Miguel, fotógrafo y videógrafo, dar un salto profesional. Tras empezar grabando bodas y eventos corporativos, ahora trabaja para series de Netflix a través de Mediapro. Incluso ha colaborado en proyectos de gestión de tráfico, utilizando su dron para "contar cuántos coches hay en una rotonda" y así optimizar los semáforos para reducir retenciones. Miguel planea ahora invertir en drones para "fumigación y agricultura de precisión".

Del taller casero a la gran pantalla

La evolución de esta tecnología queda patente en el testimonio de José María, un jubilado y aficionado al aeromodelismo que se construyó su propio dron en 2007. Aquel aparato, fabricado con una emisora de radiocontrol, ya era capaz de levantar una cámara de 250 gramos y regresar a su punto de origen si perdía la señal. "El dron lo que tiene es que, grande y pequeño, la electrónica es la misma, solo cambia los motores, la batería y el control de los motores", ha afirmado.