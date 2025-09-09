Limpia la habitación de su hijo adolescente y lo que encuentra resuelve el gran enigma que arrastra desde su infancia

Llega el momento de hablar con nuestros queridos 'Fósforos'. En el 900.50.60.06, los oyentes cuentan a Alberto Herrera los métodos que aplican para dormir de manera rápida, eficaz y reconfortante. Una de ellas nos ha hablado sobre lo que encontró en la habitación de su hijo adolescente y no tiene ningún desperdicio.

Victoria es la primera oyente en responder al tema del día. Explica que tiene dos hijos. El mayor tiene 17 años y "él siempre duerme tocando un mechón de mi pelo. Un día, que me despertó a las 3 de la mañana que llegaba de fiesta, le pregunté cómo lo hacía cuándo no estaba allí".

Estaba limpiando su habitación cuando descubrió algo insólito. Fue el año pasado. "Tiene un muñeco donde tiene un mechón de pelo mío grapado y ese es el que toca cuando se va a la cama y yo no estoy", ha explicado, generando la sorpresa de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Isabel es la cuarta de cinco hermanos. No ha tenido habitación para ella sola nunca. Y, claro, nunca ha conseguido dormir bien. Tiene 2 hijos, se casó, y seguía sin descansar adecuadamente. Hace unos cinco años, tomó una decisión. Habilitó una habitación para ella "y desde entonces duermo como una reina. Y tengo que dormir con unas medidas un poco especiales: en silencio y oscuridad total".

"desde hace un montón de años tengo que dormir la siesta con gafas de sol"

Inmediatamente después, charlamos con Aurora. Esta 'Fósfora' cada vez que termina de comer, se echa la siesta. Y tiene que dormir "con gafas de sol, porque dice mi marido que las persianas no las toque que se estropean. Es desde hace un montón de años. Me las pongo encima de las gafas de ver".

Alamy Stock Photo Gafas de sol, imagen de archivo

El testimonio de Juan Manuel tampoco tiene desperdicio. El oyente tiene dos 'manías'. La primera es que, aunque haga mucho calor, tiene que taparse con una sábana. Y la otra es que se queda dormido en cinco minutos al "ponerme en el móvil documentales de ovnis. No llego a terminar ninguno".

Inma nos llama desde el trabajo. Es asistenta del hogar. Y se encontraba limpiando el salón. Alberto Herrera se ha interesado más por sus quehaceres laborales, pero, más allá de eso, ha explicado que desde pequeña tenía una almohada con una etiqueta de raso. Se acostumbró a tocarla y, a sus 49 años, tiene que comprarse lazos de raso, "para poder tocarlos. Si no, no me puedo quedar dormida".

Recogemos también el testimonio de Juan José. El 'Fósforo' está muy contento porque ha vuelto a hablar con nosotros. Dos veces en dos semanas. ¡Todo un hito! Pero vamos al tema. Dice que lleva casado 39 años con su mujer y 5 años de novios. Ambos se acuestan a dormir bocarriba "y nos dormimos cogiditos de la mano. Con los años que llevamos.... la señora es de Cuenca y yo de Albacete"