Historias de peluquerías: ¿Qué se han hecho nuestros 'fósforos' en el pelo?

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. Imagínese. Se llama Paco. Tiene 56 años. Siempre ha tenido el pelo de un color y, un día, le da por teñirse de platino. ¿Qué cosas se ha hecho usted en el pelo? Destrozos, mundo peluquín...

José es el primer oyente de 'Herrera en COPE' que, al comienzo de su intervención, explica que con 18 años se sacó el carnet de conducir. Llevaba el pelo como los de los Jackson 5. "Pero en rubio y rizado. Un día, me para la Policía Local. Me empieza a mirar con cara extraña. Yo ya me había cortado el pelo. Y me dijo que no era yo. ¿Tienes por ahí el DNI? Y ya con el carnet de identidad se convenció. Pero es que ni me conocía", relata en 'la hora de los fósforos'. Dice que, le gustaba el pelo largo, pero "en vez de crecerme hacia abajo, me crecía hacia arriba (porque lo tenía rizado)".

El caso de Sonia también es muy particular. Antes que nada, dice que escucha COPE por terapia y "desde entonces, es mañana y tarde. Sois un bálsamo". Ella es peluquera, desde los 16 años, y ha visto muchas cosas.