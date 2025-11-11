Héctor: "No me han devuelto el coche. Mi hermano me lo pidió hace 10 años para ir a por un recado y sigo esperando"

El programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos a los oyentes en la sección 'la hora de los Fósforos' para compartir experiencias sobre objetos prestados que nunca fueron devueltos.

Desde Toledo, en el marco del octavo centenario de la Catedral Primada, los seguidores del programa han relatado anécdotas que van desde lo cómico hasta lo verdaderamente doloroso, revelando cómo un simple préstamo puede poner a prueba la confianza.

Préstamos que acaban en traición

Uno de los primeros testimonios fue el de Óscar, quien recordó cómo un amigo le pidió su amplificador para un fin de semana y nunca lo devolvió. La sorpresa fue mayúscula cuando, tiempo después, encontró su objeto a la venta en una página de segunda mano. "Vi mi amplificador", relató, aunque confiesa que todo se solucionó de forma amistosa: "Nos echamos cuatro botellines y nos echamos unas risas".

Terraza de un bar

Más dolorosa fue la historia de Francisco, quien en 1987, con solo 12 años, prestó su juego favorito, el Fantis para el ordenador Astra 6128. A sus 50 años, todavía no lo ha recuperado. "No hubo manera de que me lo devolviera", explicó, añadiendo que la otra persona "como que me evitaba la mirada" cuando se cruzaban por el pueblo.

El caso más extremo fue el de Héctor, cuyo propio hermano le pidió el coche "hace 10 años" para hacer un recado y jamás se lo devolvió. El hermano, que era mecánico, daba largas con excusas como "te tengo que cambiar el aceite". La historia tuvo un final desastroso cuando, ante la insistencia de Héctor, su hermano confesó la verdad: había tenido un accidente y el coche era "siniestro total". A pesar de todo, Héctor admite con resignación que le sigue hablando.

Reliquias con un gran valor sentimental

Remedios, por su parte, compartió la pérdida de una auténtica reliquia familiar. Su marido, Gustavo Orihuela, exjugador del Granada de primera división, prestó una camiseta histórica de manga larga con su número para una supuesta exposición que nunca se realizó. "Mis hijos tienen mucha ilusión por recuperar esa camiseta de su padre", afirmó, lanzando un llamamiento por si alguien conoce el paradero de la prenda.

La Liga Los jugadores del Granada celebran el gol de Jorge Pascual

Pero no todas las historias acaban en pérdida. Luis, un aficionado a los discos de vinilo, relató cómo el hijo de su jefe le perdió gran parte de su colección tras una fiesta. La justicia poética llegó cuando el hermano de este, aficionado al surf, se dejó una tabla en la oficina. Cuando volvió a por ella, la respuesta de Luis fue contundente: "Las tablas estaban del mismo sitio que los discos". Al final, se quedó con la tabla como compensación.