Fabián, afinador de pianos: "No he estado nunca en el paro; la gente no me cree cuando digo a lo que me dedico"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha vivido un auténtico “tsunami de mensajes” en su sección ‘La Hora de los Fósforos’. En esta ocasión, el tema central han sido los malapropismos, esos errores lingüísticos que sustituyen una palabra por otra de sonido similar, dando lugar a situaciones tan cómicas como surrealistas que han compartido los oyentes. El testimonio más destacado ha sido el de Fabián, un oyente con una profesión muy particular. “Yo soy afinador de pianos”, ha explicado, pero la confusión con su oficio es una constante en su vida.

Según ha relatado, es habitual que sus amigos le presenten de una forma muy diferente: “Este es Fabián, y se dedica, es afilador de pianos, digo, ya está”. Una anécdota que ha desatado las risas en el estudio.

Fabián ha ofrecido más detalles sobre su extensa carrera profesional. Con 61 años, empezó como aprendiz en Real Musical a los 16 años, donde trabajó durante dos décadas. Actualmente, lleva 24 años en Musical Princesa y ha afirmado con orgullo: “No he estado nunca en el paro”. Su labor incluye la restauración de pianos muy antiguos, como un Montano de Madrid del año 1931 que, según ha contado, acaba “de dejar nuevecito”. También ha

Del ‘bote sinfónico’ a las películas

La historia de Fabián ha sido la punta del iceberg en una avalancha de errores memorables. La oyente Esther ha recordado cuando, ante un problema de fontanería, llamó a un profesional para que le arreglara el “bote sinfónico” en lugar del bote sifónico. Por su parte, Alberto de Zaragoza ha compartido las creaciones léxicas de su abuela, que llamaba “furgas” al paté y “escalestris” a los espaguetis.

El mundo del cine tampoco se ha librado. Alfonso ha contado cómo sus familiares rebautizaron películas famosas. La cinta de suspense “El último escalón” se convirtió en “La última del escalón”, mientras que la épica “Apocalypto” de Mel Gibson pasó a ser, para su tío Eliseo, “A por el Calixto”, porque según él, en la película “van detrás de él toda la película”.

Brendon Thorne El actor Mel Gibson en una imagen de archivo

Anécdotas en el hospital y el banco

El entorno laboral es una fuente inagotable de malapropismos. Fernando, un trabajador de banca ya prejubilado, ha recordado la época de la revisión de la “cápsula suelo”, en vez de la cláusula suelo. Desde el ámbito sanitario, la enfermera Isabel ha provocado carcajadas al contar el caso de una señora mayor que, tras ser escayolada, se quejó enfadada: “¿Pero es que no me van a poner ustedes ni un cabritillo?”, en lugar de un cabestrillo.

Pixabay Una enfermera atiende a una persona mayor

Las confusiones pueden llegar a ser más serias, como las que ha presenciado José en el hospital donde trabaja. Un señor se presentó asegurando que venía a que le hicieran la “autopsia”, cuando en realidad se trataba de una biopsia. Otro caso fue el de unos visitantes que, al ver la palabra “imputado” en una carta judicial, pensaron que a su familiar le habían “amputado” algo.

La lista de ejemplos surrealistas ha continuado con el “traje de ibuprofeno” para bañarse en lugar de neopreno, la mezcla de celebridades como Cindy Crawford y Claudia Schiffer en una inexistente “Silvia Clifford”, o el temido “fallo multiorgásmico” en vez de multiorgánico. Para concluir, el propio presentador, Alberto Herrera, ha confesado su propio error infantil cuando en una tienda pidió “azafrán ginebra” en vez de azafrán en hebra, un desliz que le valió la mofa pública del tendero.