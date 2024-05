Estas son las técnicas que utilizan nuestros 'fósforos' para concentrarse y descansar mejor

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. Les preguntamos lo siguiente: ¿Cómo se concentran? Daniel es el primer oyente que nos responde a esta cuestión. Asegura que, en su caso, no puede concentrarse con músico. "Si me pongo música para intentar estudiar, solamente me focalizo en escucharla. Me fijo en el ritmo, analizo y es imposible. Entonces, me tengo que ir a una biblioteca y absoluto silencio".

Lidia, por otra parte, explica que se encuentra viajando y que ha parado para poder indicarnos el modo en el que se concentra. Ha querido compartir algo muy curiosa. "Yo me concentro con una técnica de sanación y autocuración que ayuda a sanar energías y a concentrarse. Los dedos de la mano se utilizan como cables en distintos puntos del cuerpo. Solamente sujetando el dedo corazón con vuestra mano, de una forma delicada, hay que cerrar los ojos y conectar con la respiración", asegura.

Hay que coger aire y tenemos que pensar "que esa energía que sube por la parte trasera del cuerpo, baja de la cabeza a los pies que nos libera los pensamientos que nos impiden concentrados". Esta 'fósfora' cuenta que con esta técnica, y de forma radical, dejó de tomar pastillas para dormir.