Escucha aquí cómo fue la experiencia de un 'fósforo' tras trabajar con Julio Iglesias

En concreto, un oyente, llamado Nacho, nos cuenta que su mejor jefe ha sido Julio Iglesias. "Yo he sido chófer suyo en el año 2001 en una gira que hicimos por España. Le llevé por todo el país. Gracias a él, sigo trabajando y utilizando día a día todo lo que aprendí de él. El mejor consejo que me dio, sobre todo, es que fuera siempre fiel a la verdad y que trabajase duro, que no esperase a que nadie me regalase nada. Tengo muchas anécdotas".