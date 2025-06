La decisión que toma tras una operación por un tumor en el páncreas que ha cambiado su vida y que deja sin palabras a su jefe

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' responden al tema del día que les planteamos. Y lo hacen siempre de forma generosa. Queremos que nos cuenten si han estudiado una cosa y han acabado dedicándose a otra. O si conocen algún caso.

Al comienzo de la sección hemos hablado con Lucía. Esta 'Fósfora' relata que nos escucha desde niña. Llama desde La Rioja. Siempre quiso ser arqueóloga, estudió finamente Química y, al final, salió una oferta de trabajo para formar parte del equipo de emergencias. En concreto, en el teléfono de emergencias. Hizo el curso. Quedó de las primeras y ahí está. Califica el trabajo de gratificante y está muy contenta.

Andrés, inmediatamente después, nos cuenta que tiene 45 años y, hace 25, estudió informática de gestión. Era lo que se llevaba por aquel entonces. Estuvo tanto tiempo con los ordenadores, que se cansó. Luego estuvo en un despacho de abogados. Y, a raíz de una operación que tuve por un tumor en un páncreas, "decidí que mi vida no estaba pensada para estar sentado en un despacho. Desde hace seis años, soy cerrajero".

¿Y cómo ha llegado a ese trabajo? Pues a raíz de un cuñado suyo. Tras esa operación, su cuñado (que es cerrajero) le propuso ir con él "y probar".

"me fui del despacho y me di de alta como autónomo"

Andrés estaba acomodado en un despacho. Con sus horarios. Pero decidió dar un cambio porque le gusta relacionarse. "Veía que me estaba muriendo en un despacho. Ese mes de vacaciones que tuve lo aproveché para irme con él. Me gustó tanto que me fui del despacho y me di de alta como autónomo. Me ha cambiado la vida al 300%".

Por tanto, la decisión fue dejar ese trabajo en el despacho y dedicarse a la cerrajería. Que es algo que no imaginó nunca.

David también dio un giro a su carrera profesional. Se ha dedicado 17 años al mantenimiento industrial en una fábrica de piensos. Y, desde hace 3 años, está en un tanatorio. Se dedica a arreglar difuntos. Llegó ahí por tradición. Empezó su abuelo, siguió su padre, y se lo ofrecieron. Utilizan maquillaje común. Y es un trabajo que, con el paso del tiempo, uno se acostumbra. "Entiendes que tu trabajo en sí no es el difunto. Más bien la familia".

Más llamadas en el 900.50.60.06. Como la de Ginés. Nos llama desde un municipio en la sierra de Huelva. Relata que quiso estudiar filología hispánica, periodismo.... y se decantó por la primera opción. Al final, con 24 años, acabó en una asesoría trabajando como administrador de fincas. Y ahora, ojo, se ha hecho adiestrador canino.

Siempre le han gustado los animales. Su pareja es veterinaria.

También merece destacar el testimonio de Manuel. El 'Fósforo' que cierra la sección. Es de Cantabria. Estaba estudiando automoción y haciendo prácticas. Una vez, estudiando en el instituto, le dio por coger una cinta de Carreras. Veía que él hacía lo mismo. Acabó siendo cantante de ópera. Como él.