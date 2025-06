La terrible escena que vivió un oyente de Carlos Herrera en el avión al volver de Tailandia que afecta, todavía hoy, a su vida: "Imagínate..."

En el 900.50.60.06, en esta ocasión, hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre viajes. El primer oyente, apodado Lito, nos cuenta que él es bético. Y vivirá con ilusión este día por el encuentro histórico que tienen con el Chelsea. Dice, más allá de eso, que tenía contratado ya "el Camino de Santiago y estuve a punto de echarlo para atrás para ver a mi Betis. Me dejé llevar por mi religiosidad. Así que aquí estoy. A ver si ayudamos al Betis".

EFE Aficionados del Betis en la Plaza Solny de Breslavia (Polonia) cantan y beben un día antes de la final de la Conference League

Inmediatamente después, hablamos con Ana María. Es la primera vez que llama a un programa. Explica que ya supera los 60 y tiene cuatro hijos. En un momento dado, todos ellos están organizando un viaje. Pero el problema era el ritmo que seguían. Algo que ella no compartía. Se fue a Granada, "pero sigo echando de menos mis viajes de soltera. Uno pospone el momento".

El año pasado fueron a Luxemburgo "y el paseíto fue una matada que te mueres. Pero qué necesidad. De todas maneras, no sé si otras personas se ven en la misma situación que yo".

Carlos también ha querido compartir con nosotros su historia. Este 'Fósforo', de Jaén, denuncia que su mujer es "cuanto más, mejor. Cuanto más cutre, más le gusta. Elige países raros. Yo estuve en Zimbaue y contraje la malaria. A mi mujer le comieron los mosquitos en Tailandia y contraje el dengue. Acabé en la UCI en los dos viajes. A partir de ahora, le he dicho que hay sitios maravillosos y cercanos".

Dice que lo pasó peor con el dengue. El tema es que, en ambos casos, empezó con síntomas ya en el avión. "Así que imagínate los vuelos de vuelta. Ya llegué a España malo, malo". Por tanto, la terrible escena que vivió fue ese mal cuerpo que le hizo acabar en el médico ante la enfermedad que tenía.

"QUIERO VIAJAR A LONDRES Y MI MARIDO NO QUIERE; NO HAY MANERA"

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de Antonia. Su marido y ella viajan mucho. Y no la quiere llevar a Londres. Le pone muchas pegas. "Nosotros vamos en coche a todas partes. Hemos hecho hasta 8.000 kilómetros en 20 días. Por el túnel dice que un año había mucho conflicto, excusa. Hace 2 o 3 años fuimos a Normandía. Y ahora quiero montarme en un taxi de Londres. No hay manera", dice en 'Herrera en COPE'.

¿Tiene alguna experiencia Loli con el tema de los viajes? Responde, antes que nada, que tenía que llamar hoy "porque mi hijo lleva 10 años en Cancún. Y ya me han tocado unos cuantos viajecitos. Aquello es muy bonito. Pero mi hijo quiere que coja otro avión en otra ocasión y nos vayamos a Ciudad de México. A mí no me gustan las ciudades tan grandes. Me da miedo".

Alamy Stock Photo América Central, Centroamérica, Cancún, estado de Quintana Roo, México, playa, mar, golfo de México, paisaje marino, horizonte, América Latina

Por último, descubrimos que Antonio no quiso viajar en su momento a Mazagón. Dice que aquel viaje fue una pesadilla para él. Dijeron de ir a la playa "y fuimos en autobús. Nosotros somos de un pueblo de Badajoz y bueno, bueno. Una cantidad de curvas... ya íbamos mareados. Luego se nos olvidaron las sombrillas y estuvimos todos concentrados metidos debajo. Estuvimos comiendo en un restaurante y luego, después de pasar todo el día en la playa, nos montamos en el autobús con arena pegado en todo el cuerpo".

Pero es que el autobús se confundió y en vez de tardar 3 horas de vuelta. Tardaron 6.

