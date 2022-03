Convocantes del paro: “El Gobierno está criminalizado a miles de familias del transporte”

Estamos en el octavo día de huelga de los transportistas, del paro convocado por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que ya empieza a notarse de manera importante en la cadena de suministros.

A día de hoy vemos estanterías vacías en los supermercados, algunas fábricas se han visto obligadas a parar su producción ante la falta de materias primas y de transporte que recojan su mercancía. Entre ellos, por ejemplo, el sector lácteo que, además, de verse obligada a tirar litros y litros de leche ha tenido que para su producción; las de aceitunas de mesa… Y no solo ellas, también afecta al ámbito ganadero y a la pesca, que ya estamos viendo a muchas flotas amarradas a puerto sin salir a faenar.

¿Cómo se acaba esto? Pues, la única manera, a priori, es establecer contacto con la Plataforma que ha convocado esta huelga y con la que el Gobierno no quiere ni hablar.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que critica que el Gobierno se esté sentando a negociar “con nuestros mismos cargadores, porque la Patronal está integrada en el Comité Nacional del Transporte”. Un hecho que Hernández considera que “quieran imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución”. Asegura Miguel que “no reconocemos bajo ningún concepto a ese Comité de Transportes como interlocutores válidos y es lo que no quieren entender, o no les interesa entender por intereses, que ellos sabrán mejor que yo, cuáles son”.

Además, señala el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que el Gobierno está llevando a cabo una acción “totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles de familias del transporte, gente honrada y honesta, que tenemos mucha hambre y queremos solucionar un problema que de no ser así, no vamos a quedar ninguno porque la situación que tenemos de absoluta quiebra”.

Critica Hernández que “este Gobierno está intentando tacharnos de extremistas, de extrema derecha. Todo envenenado y todo mal encaminado para despistar el problema real que tenemos y de esa manera intentar ponernos a la sociedad en contra, a otros sectores que los tenemos de nuestro lado, también en contra, y eso es inaceptable”.













El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte asegura que la única manera de terminar con esta situación es “que se sienten con nosotros y que se adopten medidas que den respuestas y viabilidad a nuestro trabajo y a nuestro futuro laboral”, apuntando que de no sr así “no podemos arrancar”.

Para que llegamos a entender la situación en la que se encuentran, la gravedad de la situación en esta sola frase que nos dice Hernández está resumido “perdemos menos dinero parados que trabajando”.