Luis del Val, a Montero: “Espero a saber si los de la manifestación de Madrid también son ultraderecha"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra María Jesús Montero y la ultraderecha:

Fue hace dos años, cuando fuimos arrestados en nuestro domicilio por orden del Gobierno. Y hubo un colectivo, el de los camioneros, que siguieron cumpliendo con su trabajo en las condiciones más penosas: no había restaurantes de carretera abiertos, no había hoteles, ni siquiera esas grandes cafeterías, donde los conductores, previo pago de su importe, podían darse una ducha y cambiarse de ropa. No había nada. Dormían en sus cabinas, se lavaban con botellas de agua mineral compradas en la gasolinera, y comían lo que se habían llevado consigo hasta que se agotaba.

Algunos alabamos su solidaridad, su fortaleza, su sacrificio, y lo escribimos, pero nos habían engañado, como ha descubierto esa especialista en servicios secretos y espionaje, que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha desvelado que esa labor de heroicidad cotidiana la llevaban a cabo para disimular, porque todos ellos son agentes de la ultraderecha y quintacolumnistas de Putin. Gracias, María Jesús, por un descubrimiento tan importante. Estoy a la espera de las declaraciones de esta preclara especialista en contraespionaje y movimientos políticos para saber, si las decenas de miles de personas que se manifestaron ayer, en Madrid, también son de ultraderecha, y si apoyan al Polisario, a Argelia o son un peligroso movimiento que quiere instaurar el pasodoble en todo el territorio nacional. Lo que está claro es que no piensan en el futuro, ya lo dijo el ministro de Agricultura, y son demasiado impacientes, según el presidente del Gobierno, porque no aguantan tirar al suelo miles de litros de leche, todos los días, sabiendo que el día 29 todo estará resuelto, según ha prometido Pedro I, El Mentiroso, que un día trae a España a un terrorista del frente Polisario para curarle y enfadar a Marruecos y, otro día, se desdice de sus promesas electorales y está de acuerdo con que Marruecos se meriende el Sáhara, y enfada a Argelia, que le llama mentiroso.

Ahora, cuando María Jesús Montero, vuelva a descubrir que los agricultores y ganaderos también son de la ultraderecha, España va a entrar en el libro de los récords, porque vamos a ser la reserva espiritual de Occidente en ultraderechistas. ¿Alguna tonta más? Bueno, la ministra de transportes, alias La Muda, pero el bingo es correcto.