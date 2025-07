Celebra los 25 años de casada con su marido y la fiesta acaba de la peor forma por lo que hace su hija: "Llorando"

Pues resulta que David Beckham ha dejado a todos en shock por su cambio de look. Algo que ha compartido su mujer a través de Instagram y que no ha pasado inadvertido.

Aprovechamos este cambio de look para, precisamente, que nuestros queridos 'Fósforos' nos cuenten los suyos. La primera oyente, llamada Susana, tenía el pelo muy largo. Había hecho de modelo de peluquería y el día que sus padres hicieron 25 años de casados le daba vueltas a hacerse unas mechas o cortarse el pelo. Al final, decidió cortarse el pelo como Paloma Lago.

"Le dije al peluquero: para, para. No podía parar. Y ahí empezó el drama. Llorando fuera de la peluquería. Mi madre me dijo que estaba horrorosa. Mi padre, pasable", desgrana en 'Herrera en COPE'.

Esa fiesta se torció un poco por el aspecto que tenía ella en la celebración del 25 aniversario de sus padres y que dio ese disgusto a su madre que le dijo, de forma muy sincera, que estaba "horrorosa".

Alamy Stock Photo Peluquería

Al 900.50.60.06 también llama Manuel. Este 'Fósforo' cuenta el cambio de look que sufrió su hijo. Salió fatal. Le hicieron como marcas en la cabeza. Y su mujer, al verla, casi le da un infarto. "Le dejo la cabeza como un saquete de bolas. Es una pena", afirma.

"ME ENTRARON GANAS DE LLORAR"

Teresa, por otro lado, nos llama desde Burgos. Su hijo se compró una máquina. Le pidió que le rapara un día. Se le fue la mano y "no sabía cómo arreglarle los trasquilones. Ay, Dios mío. Le pedí perdón y le dije que no podía salir por la calle. Me daban ganas de llorar".

Por la tarde, un barbero le consiguió arreglar el pelo. Como buenamente pudo. Ana, inmediatamente después, explica que tenía un evento. Siempre ha llevado el pelo largo. Una media melena. Por la mañana, fue a la peluquería, se tintó el pelo. Le dijo a la peluquera que le apetecía llevarlo liso. Lo tiene rizado.

Su marido la notó muy rara y "me miré a través del espejo, lo tenía como encrespado. Al tocarlo, se me quedó un pelo en la mano. Y dije: 'virgen santa. Las planchas'. Cuando llegué a mi casa, me empecé a poner en el pelo todo. Y ya no me he vuelto a tintar, llevo mechas".

"EL CHAVAL ESTABA ENFADADO PORQUE NO SE PODÍA ARREGLAR"

Iván es el siguiente 'Fósforo' en relatar su caso. Nos llama desde Madrid. Es barbero. Ha visto toda clase de 'carnicerías' que él mismo ha arreglado. "Os podéis quedar atónitos. Se suben las patillas hasta la zona de la sien y es inasumible. Lo peor que me llegó fue una persona que, pasando la máquina, se le cayó el peine. Y se lo dejó muy corto. Encima el chaval enfadado porque no se podía arreglar".

Por último, recogemos el testimonio de Carmen. Tuvo una crisis a los 50. Decidió raparse la cabeza para dejarse el pelo blanco. Sus hijos no daban crédito.