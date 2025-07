Una vecina de Málaga viaja hasta a Alemania en coche y el despiste que tiene durante el viaje le obliga a dar media vuelta: "¡Dios mío!"

En esta 'hora de los Fósforos' nuestros oyentes hablan sobre los despistes más gordos que han tenido. Los testimonios son muy dispares y divertidos.

Carmen es la primera 'Fósfora' en contar su historia. Llama desde Frankfurt (Alemania).

Aunque es malagueña. Explica que, hace unos 40 años, tenía con su marido un Volkswagen. Fueron hasta Málaga. Después de tres días conduciendo y sin aire acondicionado. Al volver, su padre les dijo que les iba a comprar un jamón. Lo metieron en el maletero. Pasaron los días en el viaje y, en Francia, "al pasar Lyon, se nos pinchó una rueda. Fuimos a cambiar la rueda. Había que vaciar el maletero. Lo sacamos todo. Y volvemos a Frankfurt".

Después de una hora y media, volvieron a parar. Abrieron el maletero. "¡Dios mío! ¿Dónde está el jamón? Nos lo habíamos dejado en Francia. Dimos la vuelta. Y allí estaba el jamón".

Inmediatamente después, responde Kiko al tema del día en el 900.50.60.06. Asegura que su mayor despiste fue en su época de universitario. Siempre iba con la hora pegada. Tenía que recorrerse la línea 1. Siempre iba deprisa. Un día se le olvidó tirar la basura. Entró al vagón con la bolsa "y desde aquí les pido perdón a todos".

Juana es la siguiente 'Fósfora' que nos cuenta que tiene despistes para el programa entero. Tiene uno memorable. Hace unos años, llevaba a sus hijos al colegio.

Trabajaba en el pueblo de al lado. Sus hijos iban ahí a clase. Un día, había mucha niebla "y en la carretera comarcal, cuando te colocas detrás de un coche, es imposible adelantar. Delante de mí había unos siete-ocho vehículos. Había una pareja de la Guardia Civil en la carretera y todos los coches se desviaron a otro camino. Me metí detrás".

Siguen el camino. Ella detrás. Cuando llegaron arriba de la colina "se quitó la niebla. Y era una carrera ahí con caballos".

Teresa dice que ella es muy despistada. Un tío de su compañera de trabajo tiene 99 años. Se desplazaban en moto. Un fin de semana, se fueron de balneario y "al volver se dio cuenta de que se había dejado a la mujer en el balneario porque se había caído nada más arrancar la moto".

¿Y qué despiste tuvo María? Ella, una vez, se llevó un carro de la compra de otra señora. Y se dejó el suyo. Pero, más allá de eso, dice que su cuñado era muy despistado también. Se dejó el coche. No sabía dónde. Lo denunció. Y luego no quitó la denuncia y, al salir del pueblo, la Guardia Civil lo paró. "Ha tenido de esas muchísimas. De no echarle gasolina al coche, por ejemplo".

Se suceden las anécdotas de despistes. Como la de Álvaro. Enfrente de su casa hay una obra muy grande. Pusieron unos carteles para el día 12 de julio. Para quitar los coches. Ese mismo día, por la noche, lo puso justo donde había que quitarlo. Llegó la grúa. Lo cambió de calle. Y los vecinos buscando el coche con él. Se volvió loco.

María, por último, asegura que se fue de cena con las amigas. Y no encontraba las llaves cuando volvió a casa. Decidió sentarse tranquila en un banco. Llevaba una hora en casa y un chico la avisó. "Y yo quería darle de dinero. No me daba cuenta de que tenía 20 euros en el monedero".