El truco para evitar que se te llene la memoria del móvil y te puedan robar los datos: muy sencillo

Tenemos absolutamente de todo en nuestro teléfono móvil y eso es algo innegable. Desde las fotos con nuestros seres queridos hasta nuestras contraseñas en un bloc de notas. Todos nuestros datos están en un teléfono móvil.

Todo esto no solo lo tenemos en nuestro teléfono, sino que lo tenemos almacenado en la famosa 'nube', ese ente en todo dispositivo tecnológico que sirve para almacenar lo que necesites, según la capacidad, y que se puede acceder a ella en cualquier dispositivo. De esta manera, no se pierde aunque te roben el móvil.

Porque, claro, esto tiene muchísimo peligro, porque si nos roban el teléfono, también roban parte de nuestra identidad y de nuestros datos personales. Por eso mismo, son muchos los expertos que recomiendan que dejemos nuestra información en la nube, para recuperarla cuando fuera necesario.

Pero, ¿qué es exactamente la nube? Es lo que le preguntamos a la experta en ciberseguridad Stella Luna de María, que explicaba en 'La Tarde' su definición.

“En palabras muy sencillas, es un montón de ordenadores conectados entre sí, que están en un sitio donde consumen muchísima energía y hace muchísimo calor, por eso luego se refrigeran con agua. Son ordenadores muy potentes, por eso se llaman servidores. Hay una granja de servidores, hay muchos ordenadores entre sí y están almacenados todos los datos que vamos subiendo a una nube pero que la nube no existe” explicaba.

Una tecnología también contaminante

Aunque parece que la nube, ese ente que no está en ningún lado ni es tangible, la nube es también bastante contaminante, como explicaba la experta tecnológica.

“Es contaminante, es la huella digital, que es la contaminación que produce nuestra huella digital y que es tanto a nivel de consumo energético, por eso también hay tantas placas de energías renovables en los centros de datos. Luego todo el consumo de agua que producen suelen estar en sitios cerca de ríos, cerca de mares para poder utilizar agua, o sea que no es nada ecológico” explicaba.

Y, aunque parezca que no, muchos de nuestros datos se almacenan en la nube sin que nosotros lo hayamos querido. Se hace, por decirlo así, de forma automática. Sin embargo, también los ciberdelincuentes pueden acceder a toda esa información.

Los hackers pueden crear redes falsas o interceptar datos en redes no seguras.

Por esa misma razón, Stella Luna de María pide que nos aseguremos de que haya doble o triple seguridad en nuestras informaciones que tengamos en el teléfono móvil. “Yo siempre digo que una de las cosas, aparte de tener backups, es encriptar los documentos, o sea, siempre que subas algo tu encríptalo, ponle una contraseña” empezaba diciendo.

Además, pide tener un disco duro o USB físico en donde guardar toda esa información, en casa de que se pierda.

El truco para evitar que se llene la memoria del móvil

Lo cierto es que la nube, según lo que contrates y tengas de memoria, también puede llenarse. Tanto es así, que muchas veces el propio teléfono móvil te pide que contrates algún giga más si quieres mantener tu información.

Por eso, Stella Luna de María propone un pequeño “truco” para que no se te llene y, además, no te roben la información sensible. El truco está en “diversificar”.

“Hay que tener cosas en la nube, por supuesto, yo no digo que no y además tener tu disco duro donde tienes tus cosas guardadas” empezaba explicando esta experta.

“Tener tu dispositivo o tu ordenador que no compartes con nadie donde tienes tus cosas guardadas, que no te conectas a ninguna wifi sospechosa, que solo te conectas a la wifi de tu casa o de tu oficina o a la de tu teléfono, a través de la conexión del teléfono y tener varios sistemas donde tienes las cosas guardadas en varias maneras distintas para así tener tu seguridad” sentenciaba.