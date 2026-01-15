La figura de Benito Floro y por qué es clave para el Albacete Balompié: "Lo de anoche también es tuyo"

Y sí, fue anoche. "A por el gol, Albacete Balompié".

Se le ocurrió, a finales de los ochenta, a Casimiro Ortega, porque el antiguo himno se había quedado pasado de moda. En una semana, Casimiro ya tenía letra y música. Se estrenó en un Albacete-Granada, ya con Benito Floro en el banquillo.

Estadio del Albacete Balompié

La megafonía del Carlos Belmonte no le hizo justicia, pero estaba grabado estupendamente bajo la supervisión de Kiflus en Barcelona. Ahí cantaba Casimiro, su hijo Javier, Tony Ronald, Fran Mercader y Amadeo de los Diablos. Diez voces masculinas y seis femeninas, todas dobladas, como si fueran el doble.

Se convirtió en el sonido de aquel Queso Mecánico, el de Zalazar, Coco, Delfin Geli, Urzaiz, Soler. Y el gran Francisco Javier Mármol, “Catali”, aquel que el 9 de junio de 1991, gritó desde el Ayuntamiento “Uropa, prepárate”. Fueron años de muchas alegrías, fueron cinco temporadas en Primera, fueron días en los que la ciudad se convertía en esa extraordinaria manchega alegre, con los moñetes despeinados de tanto recibir forasteros.

Aquello nos puso en el mapa. Venía gente que nunca había venido. La Avenida de España de bote en bote los fines de semana. Los bares llenos.

Todo aquello estaba firmado por Benito Floro. Y lo de anoche, también es tuyo, Benito.

Hoy, que es día de niebla en Albacete, nada nos hace olvidarnos de su figura. Tan delgado, tan serio, y tan importante para esa ciudad que hoy se despereza con una sonrisa tan grande que se nos oxidan los pendientes.

EL ANÁLISIS DE MANOLO LAMA SOBRE LA DERROTA DEL REAL MADRID

Mientras el Albacete celebra, la derrota del Real Madrid en la Copa del Rey ha desatado una tormenta en la capital. Manolo Lama no ha dudado en señalar a los culpables de la debacle en el Carlos Belmonte, exculpando por completo al recién llegado técnico, Álvaro Arbeloa.

Lama ha puesto el foco directamente sobre la plantilla, criticando duramente la actitud de los futbolistas. Según el periodista, los jugadores han perdido la cultura del esfuerzo y no toleran a un entrenador que les aprieta. Ha sentenciado que, ante la exigencia, estos "van a llorar al presidente, y el presidente se lo consiente", describiendo una dinámica perjudicial dentro del vestuario.

00:00 Volumen Descargar Manolo Lama y la eliminación del Real Madrid

Pero la directiva también ha sido objeto de las críticas de Lama, quien ha llegado a ironizar sobre la gestión del máximo mandatario. En su defensa de Álvaro Arbeloa, de quien ha dicho que "no ha tenido culpa", ha insistido en que el técnico "lleva aquí cuatro horas" y que los verdaderos responsables son los mismos jugadores que han provocado la salida de entrenadores anteriores.