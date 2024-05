¿Admiran nuestros 'fósforos' a Taylor Swift? Nos lo cuentan

Esta semana, aterriza en España un auténtico fenómeno musical. Se llama Taylor Swift. No sé si la has escuchado alguna vez, pero si no te sonaba o no la conocías, ya sabes quién es porque su nombre aparece en todas partes. Alberto Herrera, desde el Bernabéu, estadio que acoge dos conciertos de la artista internacional, ha arrancado 'la hora de los fósforos'. Ese momento en el que hablamos con los oyentes de 'Herrera en COPE'.

Una 'fósfora' llamada Arancha ha asegurado que es admiradora de Swift por su hija, que la sigue desde los siete años. Van a ir al concierto de este miércoles. "Me sé varias canciones, ella la pone mucho en casa, y me ha pasado la lista de canciones que va a tocar hoy. Ahí estamos, aprendiéndolas. Tenemos asientos asignados".