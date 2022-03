Leonid Estanilavsky, el tenista ucraniano más longevo que se enfrentó a Nadal, se niega a huir de la guerra

Leonid Estanilavsky tiene 97 años y es ucraniano. Reside, ahora mismo, en la ciudad de Kharkiv.

Allí está viviendo una de sus peores pesadillas, ya que está siendo una de las ciudades más afectadas por la invasión rusa.

La historia de Leonid es digna de análisis. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundialcuando muchos de sus familiares y amigos murieron bajo las bombas.

Él ha sido toda la vida deportista, dedicándose profesionalmente al tenis.

Como dato curioso, en la actualidad tiene el récord mundial Guinness como el tenista más viejo del mundo.

Sin ir más lejos, hace unos meses jugó una pachanga con el mismísimo Rafa Nadal.

En la actual situación que atraviesa su país, este hombre se niega a abandonarlo de manera rotunda. Ni siquiera lo contempla como posibilidad.

Dear Leonid ????, From the #RafaNadalAcademy by Movistar we send you all our strength and support in these difficult times. We hope that when all this is over you can come back to Mallorca to play on our courts! ?? #TennisPlaysForPeacepic.twitter.com/qLuqkpENWG