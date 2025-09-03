Emigra a Estados Unidos sin hablar inglés y las dos únicas personas con las que puede comunicarse tampoco saben español

Se estima que casi ocho millones de personas han abandonado Venezuela buscando protección y una vida mejor desde el año 2013, según datos de ACNUR. Unas cifra que supera los nueve millones de personas tal y como confirma el Observatorio de la Diáspora Venezolana, lo cual refleja el colapso político, económico y social bajo del régimen del país.

Una de esas personas que se vio obligada a abandonar el país fue Yurma Matheus, ella es una profesora venezolana que hace dos años se vio obligada a abandonar su país y emigrar a Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar con una familia estadounidense como niñera.

Sin embargo, allí se encontró con un problema: ella no sabía hablar inglés, con lo cual la comunicación se complicaba. O al menos, esa fue su primera impresión, porque Yurma terminó teniendo una idea para comunicarse con los niños: enseñarles español. Pero no solo hablamos de enseñarles el idioma, sino también los dichos, la cultura y la gastronomía de Venezuela.

Los vídeos comenzó a colgarlos en sus redes sociales, con la autorización de los padres, sin saber que acabarían dando la vuelta al mundo. Una historia de la que ha hablado este miércoles María José Navarro en su Historia del Día.

IVY Y CHARLIE, LOS NIÑOS ESTADOUNIDENSES AMANTES DE LA GASTRONOMÍA VENEZOLANA

Los pequeños, como decimos, no solo están aprendiendo el idioma, sino también muchas de sus costumbres, su gastronomía, sus expresiones y dichos. Y mientras ella puede comunicarse con ellos, los pequeños disfrutan con su niñera tal y como puede verse en la gran mayoría de vídeos que ella misma publica en las redes sociales.

"Sirva el caso de Yurma para desearle a toda esa diáspora trabajadora y alegre mucha dicha. A los que están en España es también nuestra labor hacérselo fácil y desearles tranquilidad, que es lo más parecido a la felicidad", concluye María José Navarro.

