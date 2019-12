'Santa Claus’ de Colorado roba un banco y lanza el dinero a los vecinos al grito de: “¡Feliz Navidad!”

Podría ser Papá Noel, por su luenga barba blanca, su rostro apacible y casi bonachón. Pero sólo es un atracador de bancos que ha tenido un gesto mitad Robin Hood, mitad Santa Claus.

Este hombre se llama David Wayne Oliver y tiene 65 años. La pasada Nochebuena asumió tanto el espíritu navideño, que se pasó de frenada.

Durante la tarde del día 24, David entró en un banco de Colorado Springs, Estados Unidos, con un arma en la mano y amenazó a los empleados con utilizarla si no le entregaban el dinero que había en la caja.

Tras apoderarse del botín, salió huyendo, y después de cruzar varias calles, se detuvo y protagonizó una escena inédita y muy acorde con estas fechas.

El atracador empezó a arrojar al aire todos los billetes que acabada de recibir de los empleados bancarios mientras entonaba ¡Feliz Navidad!...Fue un festín para los transeúntes.

Luego, se sentó en un Starbucks y esperó a que la Policía acudiera a detenerlo. Se le ha impuesto una fianza de unos 10.000 dólares.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE