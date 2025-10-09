Riki, cantante de Cádiz, obligado a intervenir por lo que hace un cliente en un bar con el camarero: "Se le estaba poniendo ya la vena del cuello muy gorda"

Anoche, en el programa de Canal Sur “Gente maravillosa” se emitió una escena de cámara oculta. El protagonista y víctima de la misma fue el cantante y compositor gaditano Riki Rivera. Riki estaba con su novia, Violeta, en un restaurante.

Y en la mesa de al lado, unos señores que comenzaron a burlarse del camarero por su manera de hablar.

A Riki se le estaba ya poniendo la vena del cuello muy gorda. Hasta que no pudo más e intervino.

Frenada con elegancia y sin perder carácter y firmeza.

Alamy Stock Photo Camarero preparando un café

Eso era una cámara oculta pero todavía quedan algunos estereotipos que deberíamos desterrar. Sobre todo, porque lo más estupendo que tenemos y que admira a los extranjeros es que, siendo un país mediano en extensión, poseemos un montón de acentos, de tradiciones, de cocinas y de paisajes.

Y guasa también tenemos, pero con un respetito.

Va a un bar de Vigo a tomar unos pinchos y, cuando le dan la cuenta, se fija en que el camarero le ha descontado dinero por un motivo insólito

En los bares se producen escenas muy dispares. Como la de Riki. En este caso, ocurría en Vigo, donde una clienta se ha encontrado con un detalle tan simple como inesperado en la cuenta de su cena.

La historia la compartía en LinkedIn la usuaria Claudia Blanco Álvarez, acompañada de una foto del ticket que recibió en el bar La Tapadera, un local situado en el centro de Vigo. “-0,01 € por tu sonrisa, -0,02 € por tu amabilidad, -0,01 € por vuelve pronto”, se lee en la factura, justo debajo de los platos consumidos: varios pinchos, unos fingers de lomo, unos chipirones y agua.

Esta factura ha despertado la admiración de la chica

En total, el camarero les descontó cinco céntimos de una cuenta de 35 euros, pero el gesto ha terminado valiendo mucho más. En su publicación, Claudia escribía: “Acabo de encontrar este ticket de una cena con amigas y me parece genial. Porque al final lo que recuerdas no es el importe de la cuenta, sino los detalles que te hacen salir con una sonrisa puesta. Gratitud por esas pequeñas cosas que no cuestan nada y valen tanto”.

La publicación, que puedes ver aquí, no tardó en hacerse viral, con cientos de comentarios de usuarios que elogiaban la iniciativa del establecimiento por su creatividad y su manera de valorar la educación y la amabilidad.