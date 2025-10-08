Va a un bar de Vigo a tomar unos pinchos y, cuando le dan la cuenta, se fija en que el camarero le ha descontado dinero por un motivo insólito

En un momento en el que las prisas, las pantallas y el estrés parecen marcar el ritmo de la vida diaria, todavía hay pequeños gestos capaces de recordarnos que la amabilidad sigue teniendo valor. A veces, ese recordatorio llega en los lugares más cotidianos: en un bar, entre amigos y unos pinchos.

Es lo que ha ocurrido en Vigo, donde una clienta se ha encontrado con un detalle tan simple como inesperado en la cuenta de su cena.

Esta facutra ha despertado la admiración de la chica

un pequeño descuento... por sonreír

La historia la ha compartido en LinkedIn la usuaria Claudia Blanco Álvarez, acompañada de una foto del ticket que recibió en el bar La Tapadera, un local situado en el centro de Vigo. “-0,01 € por tu sonrisa, -0,02 € por tu amabilidad, -0,01 € por vuelve pronto”, se lee en la factura, justo debajo de los platos consumidos: varios pinchos, unos fingers de lomo, unos chipirones y agua.

En total, el camarero les descontó cinco céntimos de una cuenta de 35 euros, pero el gesto ha terminado valiendo mucho más. En su publicación, Claudia escribía: “Acabo de encontrar este ticket de una cena con amigas y me parece genial. Porque al final lo que recuerdas no es el importe de la cuenta, sino los detalles que te hacen salir con una sonrisa puesta. Gratitud por esas pequeñas cosas que no cuestan nada y valen tanto”.

La publicación no tardó en hacerse viral, con cientos de comentarios de usuarios que elogiaban la iniciativa del establecimiento por su creatividad y su manera de valorar la educación y la amabilidad.

El bar, por su parte, ha recibido una avalancha de nuevos visitantes curiosos que, atraídos por la anécdota, se acercan a comprobar si ellos también obtendrán el famoso descuento por sonreír.

Decenas de usuarios han comentado que este tipo de acciones “mejoran el día” o que “deberían repetirse más a menudo en otros sitios”. Otros destacan el valor de que un negocio premie el buen humor y la actitud positiva de sus clientes. Los hay también escépticos y que piensan que es una trampita, como Juan Manuel. "A mi me suena esos descuentos a que no quieren dar chupito de licor de hierbas ya", señala.

Los detalles con la gente siempre importan mucho

Hay otros, como Juan Carlos, que creen que eso puede ser una gran idea para fidelizar clientes, por mucho que pierdan algo de dinero. "Si fuera un euro por cada concepto, el cliente se convertiría en un mayor propagandista en redes sociales. Es una idea genial. ¿Qué igual reduce márgenes? Pues lo compensas con todas las mesas llenas", explica en los comentarios del post. Igual no todos los empresarios están de acuerdo, pero la idea está ahí.

En apenas unas horas, la publicación se ha difundido ampliamente por internet, con miles de interacciones y comentarios. Lo que empezó siendo un simple ticket de restaurante se ha transformado en una historia sobre la importancia de los detalles cotidianos.

En un contexto en el que los bares compiten cada vez más por destacar, este pequeño local de Vigo ha demostrado que la mejor estrategia sigue siendo la más sencilla: ser amable. Porque a veces, un descuento de cinco céntimos puede valer mucho más que cualquier campaña de marketing.