Gianluca se reencuentra con su abuela tras migrar a España y, al entrar en su casa, esto es lo que le llama la atención: "¡Qué cambiado!"

Hace cinco meses, les contábamos aquí que se había hecho viral la escena de un nieto despidiéndose de su abuela. Gianluca se venía a España a trabajar y tenía que despedirse de María, a la que todos llaman Babi.

ASÍ TE CONTÁBAMOS LA HISTORIA DEL VIAJE DE GIANLUCA Un joven argentino se despide de su abuela porque emigra a España y se ve obligado a grabar otro vídeo por este motivo

Aquella escena nos piantaba un lagrimón. Pero es que ha habido reencuentro. Cinco meses y diez días después, como si fuera una condena, Gianluca ha vuelto. Tres días antes de lo anunciado, hizo una videollamada desde la misma puerta de su casa.

Y llegaba el momento. Ahí estaba Babi, esperando a Gianluca.

Gialuca ha vuelto con un montón de regalos para Babi, entre ellos, unas tosta rica con la cara de nieto y abuela. Pasada la emoción, Babi se quedó dormida agarrada muy fuerte al brazo de Gianluca.

Y ahora ya siguen Vds con sus vidas que yo voy a hacer un rato de Nancy Llorona...

El emocionante regreso de emigrantes argentinos a Galicia 70 años después:"Estoy muy nerviosa, no sé si reír o llorar..."

Hay otra historia muy emotiva que nos descubría, en este caso, COPE Galicia.

Son ya 35 los años en los que lleva en marcha el Programa Reecontros de la Xunta de Galicia que permite que, con una importante ayuda económica que en algún caso puede cubrir buena parte del coste de viaje, emigrantes gallegos de más de 65 años puedan regresar durante unas semanas a su tierra de origen.

Grupo de emigrantes argentinos embarcando a Galicia dentro del programa Reecontros

Pero, a pesar del tiempo transcurrido y de lo consolidada que está iniciativa de la Secrretaría Xeral da Emigración, "la emoción sigue siendo la misma, al ver cómo todo son sonrisas en el aeropuerto y es una enorme satisfacción de comprobar las ganas y la ilusión que tienen por transitar los lugares de cuando eran chicos".

Lo contaba Susana Carbio, responsable desde la delegación de la Xunta en Buenos Aires de coordinar todo el proceso, primero de selección de los solicitantes de las plazas que anualmente se ponen a disposición y que pasan un control médico que permita el viaje de los mayores y que termina con el embarque de los 94 mayores que des de el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires viajan ya a Galicia, en algún caso, por primera vez en más de 70 años. No te pierdas aquí la historia completa.