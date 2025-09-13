María Pérez, en Tiempo de Juego: "He llorado más que nunca, es muy difícil ganar cosas"

María Pérez se ha convertido este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha. Es el tercer título mundial de la granadina, que revalida el oro conseguido en Budapest 2022, que es además campeona olímpica de relevos junto a Álvaro Martín. La atleta ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego donde ha recibido la felicitación de Paco González.

"Estoy en el fisio recuperando a base de hielo, tengo muchísimo calor, la humedad era altísima y la temperatura ha ido subiendo mucho. Al final el momento de euforia tapa todo, pero ahora me duele todo", explicaba la andaluza que apuntaba: "No sé si me dará tiempo a recuperarme para los 20, pero lo vamos a intentar. Es el mismo horario que hoy, así que me queda una semana”.

Reconoce María Pérez que tiene "el móvil muy petado" de mensajes de felicitación y que entre ellos está el de Álvaro Martín al que echa mucho de menos. "Mañana intentaré correr un poco para limpiar y el lunes descansaré, no he tenido mucho tiempo porque entre prensa y control antidopaje….. pero he comido sushi y luego me voy a comer una hamburguesa con Palmisano".

EFE María Pérez levanta a la italiana Palmisano, segunda clasificada, y gran amiga suya.

Y es que la italiana, medalla de plata, es una de sus mejores amigas: "Somos rivales, pero ha sido mi ídolo y sigue siéndolo, sabemos separar las cosas y somos amigas. No todos los días pueden cenar un oro y una plata. Me ha hecho mejor deportista y mejor persona", apuntaba.

Por último, ha hablado de cómo ha vivido su triunfo: “Es muy difícil ganar tantas cosas, creo que he llorado mucho, más que nunca porque la entrada al estadio ha sido emocionante. Me he llevado la sorpresa porque que es un estadio impresionante, más que el de París y no se puede explicar con palabras. Cuando salimos estaba el estadio vacío y no me lo esperaba".