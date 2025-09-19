La reacción de los amigos de Gerardo al enterarse de su divorcio que le pilla con la guardia baja: "¡Vamos!"

¿Qué haríamos si no tuviéramos amigos? ¿Qué sería de nuestras vidas sin esas personas, sin esa persona, que tampoco hace falta que sean muchísimos, que estuviera siempre? ¿Qué haríamos sin la compañía de esos seres incondicionales que no necesitan a veces preguntar ni juzgarte ni se empeñan en darte una lección?

Gerardo se ha separado de su mujer. El momento complicado es ese, justo ese, cuando tienes que sacar tus cosas de la casa y que te hace un agujero enorme por dentro.

Gerardo fue a sacar sus cosas y allí, a la puerta de lo que había sido su hogar, se fueron ellos, sus amigos, cargando cosas en brazos, como en una coreografía en la que se colaron cumbias, risas y promesas.

Ha escrito Victoria Camps que la sociedad en la que vivimos es la del recelo y la desconfianza. Que ya no contamos con el pegamento social, que es tener fe en el otro.

UNATE Fotografía recurso de la filósofa Victoria Camps

Que hay una concepción de la libertad muy individualista, hedonista, de ir cada uno a lo suyo. Pues posiblemente sea así, porque esta mujer sabe tela, pero el antídoto perfecto es el amigo, la amiga.

No hace falta que sean muchos, solo notarles cerca, cura.

Acabo de recibir el mensaje de una amiga: “Buenos días, mañana nos vemos”, y eso me hace muy feliz. Pues ya estaría, ¿no?

La sorpresa de los vecinos de Michael Douglas por su 80 cumpleaños: "Fiesta"

En cuanto a sorpresas se refiere, María José Navarro recogió otra sorpresa (valga la redundancia) muy especial. Y particular. Porque 80 años no se cumplen todos los días.

Decir Mallorca en el extranjero es casi una apuesta segura de éxito. Británicos, alemanes, pero no siempre fue así.

De hecho, la primera reseña que consiguió Mallorca no fue buena: La escribió George Sand -pareja de Chopin- en 1841 y en ella relató lo mal que lo pasaron en la isla.

El tiempo no acompañó -era invierno- y su carácter algo extravagante no encajó con las costumbres de los vecinos. Y eso derivó en un libro “Un invierno en Mallorca” que no sentó nada bien en la isla y sobre todo, en Valldemossa que es donde se alojó la pareja. Un pueblo precioso, en plena sierra de Tramuntana, que sí ha enamorado por ejemplo a otras celebridades.

Como Michael Douglas -o Michael de s'Estaca como le conocen sus vecinos porque el actor lleva 30 años viviendo allí. Y él SÍ encaja.

Alamy Stock Photo El actor Michael Douglas

Tanto, que ha sido uno más en la fiesta que el ayuntamiento de Valldemossa organiza para los vecinos que cumplen 80 años... y él, los cumple en septiembre. Así que allí en Valldemossa con más de Micheal que de Sand y Chopin... aunque hay que decirlo todo, de ellos también han sacado provecho.