Planea un viaje por su 30 cumpleaños y en una conversación con una amiga descubre que va a cumplir una edad totalmente distinta

Una joven preparó con entusiasmo un viaje a una isla paradisíaca, Aruba, para celebrar lo que consideraba su 30 cumpleaños. Sin embargo, en plena charla con una amiga, se dio cuenta de que todavía no había llegado a esa edad: en realidad cumpliría 29.

Es decir, la joven había empezado a organizar su treinta cumpleaños teniendo todavía 28 años. El momento, captado en vídeo, se convirtió en viral en TikTok, acumulando miles de reproducciones y comentarios de todo tipo.

una sorpresa rejuvenecedora

En el vídeo, que una de las amigas de la protagonista publicó desde su cuenta de TikTok (@anicabral_), vemos a la joven compartiendo un mate mientras ríe desconcertada por la revelación. Confundida, relata que ya había organizado todo —incluidas sus dos amigas acompañantes— pensando que celebraría "los 30". Puedes ver el vídeo de TikTok de la usuaria @anicabral_, con el nombre Anita's Channel, a continuación:

La sorpresa estalló cuando una de ellas comentó, entre risas: "Vos naciste el mismo año que yo, solo que unos meses antes". Esa aclaración fue el momento en el que la protagonista entendió la situación y se dio de cuenta de su mayúsculo error. Por otro lado, la tercera amiga, sentada enfrente del ordenador, no daba crédito a lo ocurrido, tapándose la cara con las dos manos. Se resignaba con tono humorístico: "Ojalá, boluda, YO cumplo treinta".

LAS REACCIONES AL DIVERTIDO DESPISTE

El vídeo no tardó en generar repercusión: logró superar las 165.000 reproducciones y acumular casi 16.000 "me gusta", además de más de 80 comentarios entre usuarios asombrados y divertidos. Los mensajes de los internautas reflejaron una combinación de sorpresa e identificación. Algunos permanecían incrédulos: "Jajajjajajajaja Necesito entender cómo no se dio cuenta". Otros comentaban anécdotas similares: "A mi hermana le pasó literalmente esto, le festejamos mal dos años seguidos JAJAJAJAJ".

La historia demuestra lo fácil que una confusión puede cambiar totalmente la percepción de la vida o los planes, ya no solo en este caso, con un viaje cuyo motivo hubiera sido el 30º aniversario, sino para cualquier otra situación, como un trámite legal o conocer a alguien.

La anécdota finalizaba con la joven casi treintañera confesando algo: "Pero chicas, yo le digo a la gente que tengo veintinueve". Esta confesión generó un silencio que culmina de nuevo con risas, las cuales se cortan cómicamente por el propio final del vídeo.

En definitiva, esta anécdota nos recuerda que a veces no es el festejo lo más memorable, sino cómo nos enfrentamos (y reímos) con las sorpresas que nos da la vida.