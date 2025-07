La medida que toma el propietario de una farmacia de Cádiz con una empleada que no pasa desapercibida

En la calle Juan Melgarejo, de El Puerto de Santa María, en el número 3, hay una farmacia. Y desde hace quince días hay una becaria. Y me dirá Vd “también tengo yo un hijo becario y no le hace Vd una historia, señora”. Bueno, pero es que esta manceba es especial.

Se llama Bárbara y repite otro verano porque lo hace estupendamente bien. Tanto, que este es el séptimo año que repite.

Esta farmacia del Puerto de Santa María se llama “Vistahermosa” y el jefe es Miguel, el “Capitán Porrita”.

Bárbara, con Síndrome de Down, lleva varios años ayudando en verano a esta botica, pero no crean, no ha sido fácil convencerla todos los julio y agosto para que lo haga. En 2024, la negociación fue durísima.

Ella tenía enchufe en un chiringuito y tuvo tentación de irse de camarera. Pero al final Miguel la pudo convencer a base de risas y de abrazos.

"NO NOS EXTRAÑA QUE BÁRBARA LE LLENE DE BESOS LA CARA"

Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los becarios su labor durante estos meses y desearles mucha suerte.

Y para decirle a Miguel, el “Capitán Porrita”, que no nos extraña que Bárbara le llene de besos la cara.