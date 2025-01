Una madre de Valencia va a la peluquería y la reacción de su hijo le obliga a sacar el móvil: "Con la boca abierta"

Elena es una mujer guapísima. Pero muy guapa y por muchas cosas. Es de Valencia y es madre soltera. Que no es que les quiera yo contar un cotilleo, es que ella está orgullosa de serlo y así se hace llamar en redes. Y tiene motivos para estar orgullosa de ser mamá soltera, ahora sabrán exactamente por qué.

Elena López, el otro día, se cambió de look. Pero no un poquito, no, a todo lo que da. Y estaba algo nerviosa porque no se trataba de cortarse las puntas. No era eso lo que se quería hacer Elena.

Se ha puesto el pelo color frambuesa, toma ya. Entre rosa fucsia y magenta. Su larga melena llena de rizos es ahora magenta, entre rosa intenso y púrpura saturado. Claro, tenía que enseñárselo a su hijo, que era la prueba de fuego.

Qué me va a decir Alejandro, porque como Alejandro me diga que no le gusta, esto no se quita así como así. Que me voy a tener que comprar una peluca. Así que se fue a buscar a Alejandro al colegio. Y ahí es donde se dio cuenta de que ese pequeño era el hijo que siempre soñó. Porque el niño dijo justo lo que ella necesitaba. Porque la cuidó como si se diera cuenta de lo que, en ese momento, precisaba su madre.

Elena está guapísima, es guapísima. Es valiente, decidida. Y ha criado ella sola a un hijo igual de hermoso. Lo soñó así y le ha salido así. O mejor dicho: ha educado a un niño para que sea un hombre estupendo.

Navarro, en otra 'historia del día', nos habló sobre un joven que lleva a cabo una iniciativa muy particular y con vocación. Lo cierto es que, cuando uno tiene una vocación, es muy difícil que le llegue tarde. Estas cosas le tiran a uno desde jovencito. Igual alguno de Vds lo sabe en primera persona, ¿no?

Samuel acaba de cumplir 17 años, pero desde los 14 ya sabía que su vocación era la peluquería. Empezó cortándose él mismo el pelo para ahorrarse un dinero, pero, le fue pillando el punto y el gusto.

A Samuel Carballares se le puede ver de vez en cuando en la Calle Preciados de Madrid, una zona comercial donde siempre hay mucha gente y donde también hay bastantes sin techo. Y Samu se acerca y les pregunta a esas personas, a las que viven en la calle, si quieren que les adecente.

Desde Arganda, donde vive, Samuel se acerca al centro de Madrid. A veces lleva un taburete, pero le vale un banco de la vía pública para abrir su barbería gratuita. A sus especiales clientes, les coloca una capa sobre los hombros y saca su maquinilla.

Pero no se trata solo de dejarles aseados, no. Se trata de conocer sus nombres, sus historias, de darles ánimos y calor. De empujarles a dejar sus peores hábitos. De preguntarles cada semana.

Samuel Carballares va a ser, es, un extraordinario barbero, un fantástico peluquero. Pero lo que hace este chico no es solo devolver la dignidad a la gente que cree haberla perdido. Es acompañar, es escuchar, es hacerles recuperar la fe en que se puede mejorar.