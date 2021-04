El libro de acertijos que esconde un tesoro de 750.000 euros para quien los resuelva

Este lunes nos deja, también, la historia de Michel Becker.

Este artista acaba de lanzar al mercado un enigmático libro de acertijos que tiene premio para el que los resuelva. Se trata de un cofre valorado en 750.000 euros.

Ese objeto lo compró en una subasta el propio artista. Se trata del cofre que el Reino Unido entregó al presidente francés Èmile Loubet para sellar la paz en julio de 1903. Un objeto que se sometió a varios análisis para probar su veracidad. Y sí, lo es.

Pues bien, para abrir ese cofre los lectores deberán, antes, encontrar las dos mitades de una llave. Una ubicada en algún lugar del Reino Unido y la otra en Francia. Para encontrarlas, hay que apoyarse en las pistas que aparecen en el libro. El autor explica que algunas se resuelven con papel y bolígrafo. Y que, en otras, el ingenio, pero también Internet serán muy valiosos.

I wrote the chapter on the history of the gold casket, the prize in this treasure hunt.

The Golden Treasure of the Entente Cordiale will be published on April 8.

(No I don’t know where the treasure is buried. )#treasurehunt#franceuk#goldpic.twitter.com/aDCFDCorXE