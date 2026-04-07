El homenaje a Murcia el día que florece "de hermosura" a través de una gran mujer de la región que hizo historia

Hoy, que es día grande en Murcia, habrá un realismo mágico huertano donde lloverán morcones y habas tiernas. En esa ciudad luminosa y primaveral hay, desde hace unos días, una placa en la fachada del Palacio de Justicia. En la placa luce el nombre de María Jover Carrión, la primera jueza del distrito de España después de la derogación de la ley franquista que impedía a las mujeres dictar sentencia. A sus 83 años asistió a su homenaje casi como vestida de toga, para celebrar una carrera que ha incluido también muchas madrugadas. Las que pasaban intentando salvar a víctimas de violencia machista.

María Jover Carrión

María ha sido jueza también en Aragón, Cataluña y Andalucía y siempre lo ha hecho pensando en cómo ayudar a las mujeres, incluidas a las que un día lo serán: las niñas y su futuro.

En la huerta del Segura, ya saben, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana. Y María ha pretendido siempre que se oiga mucho y fuerte esa risa.

Feliz Bando de la Huerta, querida Murcia.

Murcia se prepara para un Bando de la Huerta histórico en su 175 aniversario

La ciudad de Murcia se prepara para vivir este martes uno de sus días más emblemáticos con la celebración del Bando de la Huerta, que este año alcanza su 175º aniversario. El concejal de Cultura, Diego Avilés, afirmaba que "estas fiestas que han comenzado no son solo una celebración, sino que son una afirmación colectiva de lo que somos". Este acto, central en las Fiestas de Primavera 2026, ha estado precedido por la recepción a las Reinas de la Huerta 2026 en el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Murcia Recepción de las reinas de la huerta

Como novedad, el Ayuntamiento de Murcia dispondrá de una carroza histórica tirada por caballos y desfilarán los populares MurciInsectos. También participará por primera vez el Museo de la Huerta de Alcantarilla. No faltará la representación de razas autóctonas, como el chato murciano, y una demostración de galeras, el "taxi" tradicional de la huerta.

A las escenas costumbristas se sumará la actuación de una decena de grupos folclóricos, incluyendo, por primera vez, un grupo de Valencia en agradecimiento a la solidaridad de la Federación de Peñas Huertanas tras la DANA.

¡Viva Murcia!