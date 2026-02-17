COPE
La historia del día
La historia del día

Constantino, único vecino que vive en Torremochuela: "Los jóvenes no quieren venir porque el pueblo está en un alto y en la plaza no hay cobertura; no han vuelto"

Es la 'Historia del Día' que nos trae María José Navarro este martes 17 de febrero

Constantino Martínez Gaona, alcalde de Torremochuela
La 'Historia del Día' del martes 17 de febrero

El pueblo más pequeño de España está en Guadalajara. Torremochuela, según los datos del INE, ostenta ese título desolador. Se lo ha quitado a Illán de Vacas, en Toledo.

Torremochuela tiene 6 habitantes, pero en realidad no es cierto. Porque durante muchos meses solo vive una persona. Constantino Martínez Gaona, el alcalde.

A punto de cumplir 81 años, Constantino hace de todo. Se ocupa de todo, porque si se queda quieto, le da vueltas a la falta de relevo generacional y es peor.

Y para que haya ese relevo, tiene que haber jóvenes y tiene que haber voluntad de que las condiciones sean propicias. Que haya buena conexión de WIFI, por ejemplo. 

Ahora Constantino tiene otro sueño: una casa que sea microrresidencia en el pueblo, con la ayuda de la Diputación de Guadalajara. Pero antes de eso hay que arreglar la carretera que los conecta con Molina y que está sin asfaltar. 

El próximo 7 de marzo, Constantino va a cumplir los 81. Para entonces ya estará de nuevo sólo. Sólo pero conservando la ilusión de los sueños, porque eso es lo único que no le pueden quitar.

