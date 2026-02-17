Constantino, único vecino que vive en Torremochuela: "Los jóvenes no quieren venir porque el pueblo está en un alto y en la plaza no hay cobertura; no han vuelto"

El pueblo más pequeño de España está en Guadalajara. Torremochuela, según los datos del INE, ostenta ese título desolador. Se lo ha quitado a Illán de Vacas, en Toledo.

Torremochuela tiene 6 habitantes, pero en realidad no es cierto. Porque durante muchos meses solo vive una persona. Constantino Martínez Gaona, el alcalde.

A punto de cumplir 81 años, Constantino hace de todo. Se ocupa de todo, porque si se queda quieto, le da vueltas a la falta de relevo generacional y es peor.

Y para que haya ese relevo, tiene que haber jóvenes y tiene que haber voluntad de que las condiciones sean propicias. Que haya buena conexión de WIFI, por ejemplo.

Torremochuela

Ahora Constantino tiene otro sueño: una casa que sea microrresidencia en el pueblo, con la ayuda de la Diputación de Guadalajara. Pero antes de eso hay que arreglar la carretera que los conecta con Molina y que está sin asfaltar.

El próximo 7 de marzo, Constantino va a cumplir los 81. Para entonces ya estará de nuevo sólo. Sólo pero conservando la ilusión de los sueños, porque eso es lo único que no le pueden quitar.