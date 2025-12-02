"En el 2000 había críos de 19 años que trabajaban en la obra y se compraban un Porsche; hoy falta mano de obra y habrá un momento en el que serán los mejor pagados"

El periodista Jorge Bustos ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones respecto al mercado laboral. Preguntado por Alberto Herrera sobre la escasez de jóvenes en profesiones como camioneros, pescadores o agricultores, Bustos ha señalado que se ha producido un cambio generacional evidente.

Del 'boom' del ladrillo a la era TikToker

Bustos ha recordado la época del 'boom inmobiliario' a principios de los 2000, cuando la construcción era un gran atractivo. "Cuando yo ingresé en la universidad en el año 2000, [...] existía el tirón de la obra", ha explicado. En aquel entonces, se presentaba como una "especie de reclamo exterior" para quienes "no querían afrontar la universidad y querían ganar dinero pronto".

El periodista ha rememorado las "historias de esos críos de nuestra edad, que con 19 años se compraban el porche y poniendo ladrillos", algo que alimentó la burbuja. Tras su estallido, ha habido una "lenta decadencia" que ha derivado en la situación actual.

No es lo mismo ser TikToker que poner ladrillos doblando el lomo" Jorge Bustos Periodista

Hoy, según Bustos, una de las razones de la falta de oferta inmobiliaria es que "tampoco los constructores encuentran mucha mano de obra formada". Esta escasez se extiende a otros "oficios duros" como el campo. "No es lo mismo ser TikToker que poner ladrillos doblando el lomo", ha sentenciado para ilustrar el cambio de aspiraciones.

Profesiones con futuro

De cara al futuro, Alberto Herrera ha planteado la posibilidad de que estos oficios manuales se conviertan en los "mejor pagados". La razón, ha apuntado, es la dificultad de que la inteligencia artificial pueda sustituir a perfiles como "un peón de obra o a un tornero fresador", lo que podría revalorizar estas profesiones.

Un problema estructural: el paro juvenil

La situación del empleo en España presenta un desafío estructural con el empleo de sus jóvenes, como revela un reciente análisis de Funcas. Según sus datos, el 28% de los adultos entre 25 y 29 años no tiene trabajo, lo que significa que prácticamente uno de cada cuatro jóvenes se encuentra desempleado. Esta cifra sitúa a España a la cola de las grandes economías de la Unión Europea en materia de empleo juvenil, convirtiéndose en un problema que trasciende lo económico para ser también social, familiar y político.

La falta de mano de obra en el sector de la construcción es una realidad "preocupante"

Las consecuencias de esta tardía incorporación al mercado laboral son profundas y variadas. Un primer empleo tardío retrasa la emancipación, la capacidad de formar un proyecto de vida independiente y, de forma crucial, el retraso de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Esta precariedad extendida genera un sentimiento de enfado y frustración entre la juventud, que puede derivar en un descontento que lleve a la radicalización, como apuntan los expertos.

Una de las causas que apunta el informe es que los jóvenes españoles prolongan su etapa formativa. De hecho, en los últimos 20 años, el porcentaje de mujeres de 25 a 29 años que siguen estudiando ha crecido un 41%. Aunque formarse no es negativo, la investigadora de Funcas, María Millar, matiza que la situación es preocupante cuando afecta a un segmento tan amplio de la población en edades en las que ya deberían estar participando activamente en el mercado laboral y rentabilizando sus estudios.