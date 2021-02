Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el vicepresidente del Gobierno.

Vivimos inmersos en el egoísmo y la cobardía. Los laboratorios incumplen los plazos de entregas de las vacuna, o resulta que sus investigaciones fueron tan laxas, que ahora nos damos cuenta de que sólo sirven para los que no han sobrepasado los 55 años, como en el caso de AstraZeneca, y, siendo asuntos de vidas y muertes, parece que es que es que el niño pequeño se dejó sin apagar la luz de su habitación.

Gentes que parecen salidas de las juventudes hitlerianas, o de los camisas negras de Mussolini, se denominan a sí mismos antifascistas -que es como si los tigres se declararan vegetarianos- e impiden actos electorales a la candidatura de Vox en Cataluña, mientras la cobardía de los partidos secesionistas y su egoísmo les impide decir nada ante este ataque totalitario, que no tiene lugar en ninguna otra región europea, así que vamos a ver cuándo las ciudades de Alsasua y Vic se hermanan en ciudades xenófobas y totalitarias.

Un repartidor de comida sale a hacer su trabajo y muere. Fue ayer. No es un trabajador. Es un autónomo, pero autónomo por obligación, porque si no es autónomo no le dan el trabajo. Después de pagar impuestos, mantener su motocicleta, el teléfono móvil y pagar la gasolina, creo que les sale a siete pesetas la hora, y los sindicatos, y los partidos cínicos que hablan de lo que les preocupa la gente, no abren la boca, no sea que les entren más bocanadas de egoísmo y cobardía.

Si un vicepresidente de una compañía de automóviles o de producción de cerveza, manifestara en público, siendo mentira, que tiene dudas de que el proceso de fabricación de los coches, o de la cerveza que llega al mercado, tengan la calidad esperada, caerían las ventas, por supuesto, pero estoy seguro que el presidente expulsaría del consejo al desleal. En la empresa españolael vicepresidente del gobierno puede mentir, puede desprestigiar al país, por su cargo -porque él personalmente fuera del cargo es irrelevante- y no le sucede absolutamente nada, porque el egoísmo y la cobardía priman sobre la obligación de defender los intereses de los españoles, esos que trabajan, que exportan, y que, con sus impuestos, pagan los sueldos de tanto egoísta, de tanto cobarde.

