La vacuna de AstraZeneca es insuficiente para lograr la inmunidad en verano

La campaña de vacunación de la COVID-19 comenzó el pasado 27 de diciembre y en ese mes y medio han recibido una o dos dosis un 2,78% y solo están inmunizados el 1,45% de los más de 47 millones de personas que viven en España. Por eso, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el Dr. Marcos López Hoyos reconoce en COPE que “así no podremos lograr la inmunidad de grupo para el verano”.

“El ritmo de vacunación, lamenta el Dr. López Hoyos, que es jefe de servicio de inmunología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, es claramente insuficiente y esperamos que mejore. Un mes después de que comenzara la vacunación, tenemos un 1,4% de vacunados con la segunda dosis y así no alcanzaremos el 70% para el verano. Para conseguirlo deberíamos vacunar al 8% de la población al mes”.

Fuente: “covid-vacuna.app”

El jefe de servicio de inmunología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla explica en COPE que “Una vez que se hayan vacunado los mayores de residencias y el personal sanitario tenemos que empezar por grupos de edad, los de más de 80 años, y hacerlo después con los pacientes con patologías crónicas y los más expuestos a la infección porque son los que tienen mayor probabilidad de acabar hospitalizados si se contagian. La gente joven se mueve más y puede infectar, pero primero hay que parar la sangría sanitaria y la presión sanitaria, que es lo que está generando el bloqueo sanitario y económico del país”.

Al respecto, desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) facilitan a COPE un documento que refleja que se debería dar prioridad a las personas con obesidad mórbida o síndrome de Down.

La previsión del Ministerio de Sanidad es que España reciba este mes de febrero 1,8 millones de dosis de las vacunas de AstraZeneca (196.800 dosis llegaron el pasado sábado), que se sumarían a las que envíe Pfizer-BioNTech (1,779 millones) y las de Moderna (0,41 millones). Son unos 4 millones de dosis que harán que se incremente el ritmo de vacunación, pero mucho tendría que aumentar para evitar la actual previsión matemática que hace que miremos a julio de 2023 como la fecha en la que alcancemos el 70% de la población vacunada.

OBJETIVO LEJANO

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es que estén vacunados con la pauta completa nada menos que 33 millones de ciudadanos en verano. Sin embargo, los expertos consultados por COPE insisten en que de mantenerse el actual ritmo de vacunación será absolutamente imposible alcanzar ese ambicioso propósito.

Según la última actualización de los datos de la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad, 682.909 personas han recibido las dos dosis necesarias desde que comenzó la vacunación a finales del mes de diciembre, 96.787 más respecto al jueves de la semana pasada. Ello representa un 34,35 % sobre el total de dosis administradas desde el comienzo. Teniendo en cuenta la población total de España (47.332.603 personas), con estos datos, solo el 1,45 % de ella estaría vacunada.

Fuente: Ministerio de Sanidad

Los planes del Gobierno incluyen que el 70% de toda la población española estuviera vacunado en verano y que a mediados de marzo todos los residentes y trabajadores de geriátricos, profesionales sanitarios y grandes dependientes no institucionalizados, 2,5 millones de personas, hubieran recibido dos dosis del inmunógeno. Sin embargo, con las cifras actuales de vacunación, esos objetivos que se plantearon a finales de año parecen muy lejanos. Con una simple operación matemática calculamos que el 70% de la población española estaría vacunada en verano de 2.023.

Fuente: “covid-vacuna.app”

ASTRAZENECA PARA LOS SANITARIOS

Ninguna vacuna contra el coronavirus había suscitado tanto debate como la desarrollada por La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha provocado un intenso debate en el seno del Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud que tardó 3 días en decidir que seguiría el ejemplo Italia y Bélgica y ha limitado la administración de las dosis a personas de entre 18 y 55 años. Otros, como Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia o Bélgica la habían vetado para mayores de 65, el organismo sanitario español decidió que tampoco se había probado con eficacia científica suficiente en personas mayores de 55 años.

Por eso, las primeras vacunas de AstraZeneca serán para sanitarios y sociosanitarios activos que no están en primera. Esto implica al personal de hospitales y atención primaria que todavía no se ha vacunado o dentistas, siempre que no excedan los 55 años. Además, Sanidad y las comunidades aún deben definir nuevos grupos a los que administrar esta vacuna que, en los grupos de edad testados, ha demostrado una eficacia del 94,5%. El intervalo recomendado en la administración entre la primera y segunda dosis sea de entre 10 a 12 semanas.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el Dr. Marcos López reconocía en COPE que “a día de hoy, la vacuna de AstraZeneca no ha demostrado eficacia ni seguridad con datos publicados en gente de más de 65 años”. De momento, el Ministerio de Sanidad informa que este fin de semana han llegado 197.000 dosis de los laboratorios AstraZeneca de los 1,8 millones de dosis que está previsto que lleguen a España en febrero.

ESPERANDO A JANSEN

Los retrasos en el compromiso inicial de la vacuna de Oxford AstraZeneca están obligando a todos los países de Europa (incluida España) a replantear sus planes de vacunación. Por eso, todas las miradas están puestas ahora en el laboratorio de Johnson & Johnson, que reveló la semana pasada que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización para su vacuna (de una única dosis) contra la covid-19 y que en las próximas semanas hará lo mismo ante las autoridades sanitarias europeas.

“La vacuna de Johnson & Johnson, explica en COPE el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, parece haber demostrado buenos resultados aplicando solo una dosis. Con ella sí que han comparado distintos grupos de edad y muestra igual eficacia por debajo como por encima de 60 años. Además, la población con más de 60 años ha tenido menos efectos secundarios cuando ha sido vacunada”. A España le corresponderían unos 20 millones de vacunas (suficientes para casi la mitad de la población) según el acuerdo al que llegó la Unión Europea el pasado mes de octubre con la farmacéutica por 200 millones de dosis.

Las ventajas que presenta esta vacuna son no requiere una segunda inyección ni una cadena de frío para su transporte y conservación. Eso la convierte en la opción idónea para su uso en lugares donde no lo puedan hacer otras por dificultades en las infraestructuras de transporte y almacenamiento en frío.

La eficacia demostrada de la vacuna de Johnson & Johnson ante casos graves es del 85%. Además, el gigante norteamericano presentó a finales de febrero los resultados de la Fase III de su ensayo clínico de 45.000 participantes en el que se muestra una eficacia del 72% en los Estados Unidos, y disminuye por culpa de las variantes hasta el 66% en América Latina y el 57% en Sudáfrica.

SPUTNIK V PARA LOS MAYORES

La vacuna rusa contra la COVID-19 fue duramente criticada durante meses por la falta de transparencia que rodeó sus investigaciones, pero la reciente publicación de los resultados del estudio en Fase III en la revista científica “The Lancet” ha supuesto el respaldo del mundo científico internacional. Según esos datos, Spútnik V logró una eficacia del 91,6%, un porcentaje similar a la obtenida por sus homólogas occidentales, lo que le abre la puerta al mercado europeo a la espera de que dé el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento.

Estos datos llevan al Dr. Marcos López a declarar en COPE que “La vacuna rusa, de la que ya conocemos sus resultados, muestra una eficacia por encima del 90%. Por lo tanto, si disponemos de ella es factible para vacunar y también para la gente mayor”. La pauta de administración de la vacuna rusa incluye dos dosis (dos inyecciones basadas en dos vectores de adenovirus diferentes) que se administran con 21 días de diferencia.