Luis del Val, a Espinosa de los Monteros: “Querer que desaparezca un medio es un signo de totalitarismo”

"La primera duda que me asalta es si donIván Espinosa de los Monteros y Simón pertenece a la cofradía de los tontos contemporáneos o ha sufrido algún trastorno neurológico o psíquico del que no teníamos noticias. También podrían ser ciertas las dos circunstancias, pero la estadística nos enseña a desconfiar de las rarezas.

También es rareza que una persona que aparenta buen juicio, de repente, descubra que, de todos los medios de comunicación de España, el enemigo de su partido político, el que más daño le hace es el diario ABC. Así que, tras sufrir un ataque de totalitarismo, parece que dedica sus fuerzas a presionar sobre el cierre del diario, en el que algunos de los que en esta emisora colaboramos, solemos escribir con frecuencia.

Yo nunca denominé a Vox, la formación a la que pertenece, como totalitaria. Pero querer que desaparezca un medio porque no te halaga, no te loa lo suficiente, o no dice con mansa obediencia lo que tu piensas es un signo evidente de totalitarismo.Don Iván Espinosa de los Monteros y Simón, está indignado no con la Sexta, no con TV3, no con los numerosos medios que añaden al término Vox el adjetivo extrema derecha, sino con ABC ¡Gran descubrimiento! Y como todavía don Iván no es el caudillo de un estado totalitario donde los periódicos o las emisoras se cierran a capricho del jefe, aconseja que los suscriptores y compradores del diario ABC dejen de leerlo. Órdenes de don Iván Espinosa de los Monteros y Simón.

Y en el otro lado del espejo Pilar Rahola, que ante los ataques de los demostrados fascistas nacionalistas contra los mítines de Vox, escribió: “La huida de Vox de Vic esta tarde. El orgullo de un pueblo que no quiere la extrema derecha”. El mismo día, en que para ayudar a saber lo que es el secesionismo el padrino de los totalitarios, Oriol Junqueras, se unía al antiguo secuestrador Otegi, llega Iván Espinosa de los Monteros y cuando parece que teníamos claro quiénes eran los totalitarios de la película, los enemigos de la libertad, los extorsionadores del lenguaje, los cínicos supremacistas que se hacen las víctimas, los cobardes prófugos y los despistados que se tuvieron que quedar en la cárcel, entonces llega Iván y dice que los enemigos están en el diario ABC. Gran favor a su partido, que no podrá olvidar. A mi, desde luego, los patosos no se me olvidan".

