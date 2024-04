Luis del Val sobre Santos Cerdán: "No podemos estar en manos de un chapuzas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, por su mala gestión y organización en las manifestaciones a favor de Pedro Sánchez:

Siga Pedro I, El Mentiroso, o no, el PSOE tiene que cambiar al secretario de Organización, porque la movilización, en apoyo del caudillo socialista en trance de pensar, fue un fracaso. Tuvieron día y medio para organizar autocares, convocar asociaciones, avisar a la UGT -que lleva cuatro años de vacaciones- y ordenar a las federaciones de las 17 autonomías que se pusieran en marcha. Resultado: 12.000 personas.





Como he escrito en ABC, media plaza de toros de Las Ventas, que Felipe González la llenaba con un mitin. Incluso el secretario de Madrid, que a mí me cae bien, Juan Lobato, podría haberse esmerado un poco más, aunque la responsabilidad sea del electricista, que hará bien los recados yendo a ver al Cobarde Prófugo, pero que demostró ser un zote. Por cierto, Felipe González también dimitió, no de presidente de Gobierno, pero sí de secretario general.

Siguiendo los consejos del socialista alemán Willy Brandt, quiso convertir el PSOE de pasado tenebroso en un moderno partido socialdemócrata, pero los marxistas no le dejaban. Así que se fue. Y volvió aclamado, y el PSOE se libró de su pasado, y Felipe González le dio al partido brillo y esplendor. Pero, ayer, viendo al club de los afligidos, puño en alto, diciendo que reclamaban la defensa de la Democracia, por el paradójico procedimiento de que desaparezca la oposición, comprobé que, gracias a Rodriguez Zapatero y a Pedro I, El Mentiroso, el PSOE está más cerca de Largo Caballero que de Felipe González.

Alguna vez, Pedro I, El Mentiroso, declaró su admiración por Largo Caballero, quien dijo que la democracia formal burguesa de la II República era sólo una etapa para llegar a la dictadura del proletariado. Por cierto, en el país donde la dictadura del proletariado es más veterana, en Cuba, ante las protestas por la falta de medicinas, cortes de luz, precios altos, etcétera, han decidido arreglar esos problemas y amenazan con la pena de muerte a quien se manifieste. Ahí sí que nadie mueve un dedo de sospecha sobre la esposa de un dirigente castrista. Como debe ser. Eso sí, hay que purgar al secretario de organización, porque nos espera una ola de manifestaciones, y no podemos estar en manos de un chapuzas. Vamos a manifestarnos, compañeros, contra la extrema derecha, antes de que la extrema izquierda resucite la pena de muerte.

