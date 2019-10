Luis del Val: "A Torra lo que le produce pánico es la falta de firmeza del Gobierno de España"

Esta mañana me he quedado con la boca abierta, cosa natural cuando estás con los dentistas. Pero no ha sido ese el motivo, sino que se me había abierto la boca de asombro, al comprobar el entusiasmo que ha despertado la concesión de tu último Ondas, Herrera, en las calles de Barcelona. Has vivido tantos años allí, que no me extrañaba, aunque el equipo valenciano de las fallas, que parece que se ha unido con las hogueras, me desconcertaba un poco. Se lo he comentado a los Naranjo's boys y me han explicado que no era por la alegría de tu premio Ondas, sino que continuaban la obediencia a las consignas del criado del Prófugo, que se ha buscado un trabajo que ni Hércules: baja a la calle para incitar a que se incendien, y, luego, sube a su despacho para ordenar a los bomberos que apaguen el incendio. Este neroncito de cuarto de estar actúa como aquellos patricios romanos que se atiborraban de comida y, luego, se introducían los dedos en la garganta, y vomitaban para poder seguir comiendo.

Ayer, me gustó el discurso del presidente que demostraba, que la normalidad decretada por Carmen Calvo ya no se podía defender más sin caer en el ridículo. Y me siguió agradando hasta que escuché, por séptima vez, la palabra firmeza. Me parece que hubo hasta una octava, y esa reiteración en la firmeza, sin acompañarla de un anuncio específico, me sonó a amenaza difusa, confusa y tan profusa que no se concretó en nada. La firmeza, como el embarazo o la valentía, no es necesario anunciarlos porque llega un momento en que se hacen evidentes. Las personas honradas no son honradas porque lo vayan repitiendo como una cantinela, sino porque actúan con honestidad cuando lo requiere la ocasión. Y creeré en la firmeza de Pedro Sánchez cuando tome alguna medida que lo demuestre. Y sé que no es fácil. No es fácil, porque en este momento el criado del Prófugo, que repite lo de “lo volveremos a hacer”, como el niño tonto amenaza conque se va a volver a hacer pis, no tiene salida. Mejor dicho, sólo tiene una: que lo inhabiliten, que lo suspendan, que pueda tener la excusa de que no se ha meado, tal como amenazaba, porque se lo han impedido. En este momento, el Prófugo no puede liderar nada, y mucho menos su criado pirómano que va con una cerilla y una manguera.

El movimiento secesionista se aglutinará en torno a Oriol Junqueras, porque entre Artur Mas y el cobarde Prófugo han destrozado un partido nacionalista, que logró muchas cosas, además de hacer millonarios a los Pujol, y que ha concluido deteriorando los intereses de la burguesía catalana, empresas que se van, congresos internacionales que se anulan, más de 3.000 empresas pagando impuestos fuera de Cataluña. Al criado Torra no le preocupa la firmeza auténtica. Lo que le produce pánico es la falta de firmeza, porque en este minuto del partido lo único que le puede evitar el ridículo más completo es dejarle que siga, y su salvación es que lo inhabiliten, quitarle el sillón para poder tener la posibilidad de disimular su cobardía. Y hará todo lo que pueda para que Sánchez convierta la firmeza de boquilla en firmeza de verdad.