Luis del Val, sobre Pedro Sánchez: “A la Historia le ha añadido la premonición, el presagio y el augurio"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las declaraciones de este lunes de Pedro Sánchez en el homenaje a Almudena Grandes. “Una de las cosas por las que pasaré a la Historia es por haber exhumado al dictador”, dijo el presidente del Gobierno:

Audio





Ayer, se produjo uno de esos acontecimientos, que casi pasan inadvertidos, pero que revolucionan las ciencias. Hasta ayer, la Historia era la ciencia que analizaba y estudiaba el pasado. Pero la solemne declaración de Pedro I, El Mentiroso, de que una de las cosas por las que pasaría a la Historia, sería por la exhumación de los restos mortales de Franco, revoluciona la ciencia histórica y, de narrar los sucesos del pretérito, la Historia se convierte, también, en vaticino del futuro, gracias a ese doctor en Economía que nos descubre su faceta de adivino y profeta.

La solemne declaración fue contestada con una ovación por parte de los militantes, pero no por admiración ante el gran descubrimiento -que los militantes, como los forofos del fútbol, son más de cantar goles que de razonar- sino como reconocimiento al arrojo y la valentía que ha demostrado Pedro Sánchez con el muerto. Cuando el muerto adquirió su carácter, en 1975, el gran Pedro I, El Mentiroso, sólo tenía tres años. Y los aplausos enfervorizados de los militantes eran fruto de esta hipótesis: lo que hubiera pasado en España, si este gran promocionador de las empresas de pompas fúnebres, hubiera nacido cuarenta años antes. Lo que hubiera sido ese arrojo, esa intrepidez, esa gran lanzada a moro muerto, si el moro, o sea, Franco, hubiera estado vivo. Vamos, hoy viviríamos en un República presidida por el gran Pedro, estoy convencido.

Hay ocasiones en que la grandeza se confunde con la soberbia, y ese es uno de los peligros que le cercan a Pedro I, El Mentiroso, debido a la envidia. Si fuera ese el caso tendríamos a un presidente enfermo, padeciendo el síndrome de Hubris, esa desmesura del soberbio que le impele a brillar más que nadie, de tal manera que interviene en el homenaje a una escritora, y nadie se acuerda de a quién se homenajeaba. Decía Agustín de Hipona, o San Agustín, que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. No creo que sea el caso. Si ha cambiado el concepto Historia, y de análisis de los hechos humanos del pasado le ha añadido la premonición, el presagio, y el augurio, no sé, algo parecido a la predicción meteorológica, ya tiene todo el derecho a estar en la Historia. En la nueva Historia.





LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS DEL VAL DE LA SEMANA





Del Val, sobre la retirada de la bandera de España en un colegio de Mallorca: “La Salle no lo hubiera creído"