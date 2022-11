Del Val, sobre la retirada de la bandera de España en un colegio de Mallorca: “La Salle no lo hubiera creído"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en lo sucedido en un colegio de Mallorca donde expulsaron a 32 alumnos por colgar la bandera de España para apoyar a nuestra Selección en el Mundial de Qatar:

Cuando falleció el pedagogo francés, Jean-Baptiste de La Salle, a principios del siglo XVIII, la bandera española no era la actual. Pero si le hubieran dicho, antes de morirse, que sería santo, patrón de los educadores cristianos, y que en una escuela española acogida a su nombre, iba a estar prohibida la bandera de España, no se hubiera creído nada de eso.

A mí me parece lógico que la presidenta de Baleares defienda a la profesora de catalán que ordenó a los alumnos que retiraran “ese trapo”, refiriéndose a la bandera española, porque la presidenta, en cuanto llegó a Barcelona a estudiar farmacia, una de las primeras cosas que hizo fue militar en el bloque de estudiantes independentistas. Luego, cuando volvió a casa, como en Baleares no había mucho independentismo, se apuntó a los socialistas de las islas, que, como los de Cataluña, lo que les gustaría es ser de Esquerra.

Por eso, a la presidenta de Baleares le importa más que los médicos hablen catalán, aunque no tengan grandes méritos, a los médicos que, por muy eminentes que sean, se empeñan en hablar en castellano “ese trapo de lengua”, que diría la profesora del colegio de La Salle. Y, así como estuvo poco atenta a la prostitución de las menores dedicadas a su custodia, ha sido celérea en defender a la profesora del colegio de la Salle, que se refiere a la bandera de España como “ese trapo”. El escándalo de esos menores llegó hasta la Unión Europea, que emitió un informe demoledor por el descuido, la desidia, y la permisividad del gobierno de doña Francina en evitar que la formación profesional más importante, que recibían en los centros esas niñas, era llegar a ser putas de provecho. En doña Francina pocas cosas me pueden extrañar, pero que un colegio de La Salle no permita que los alumnos pongan una bandera de España para animar al equipo de fútbol, por un malentendido principio de autoridad, o porque son sumisos al feroz independentismo de doña Francina, me parece bastante raro, y una manera de ensuciar la memoria del pedagogo francés, y santo, que dedicó su vida a que la educación llegara a los más humildes y a formar maestros que, al impartir sus clases, a la bandera de su país no la llamaran “trapo”, como esa profesora independentista.