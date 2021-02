Luis del Val, sobre el papel del PNV en el 40º aniversario del 23F: "Aitor Esteban miente de manera grosera"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Aitor Esteban y el papel del PNV en el 40º aniversario del 23F:

"Ayer, contemplé los caracoleos dialécticos deAitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, intentando embarrar el decisivo gesto de Juan Carlos I para frustrar el intento del golpe. Dijo que tenía dudas y que no había suficiente documentación. Hombre, hubo un juicio público, donde declararon decenas de personas, y el sumario donde se recogen informes y testimonios contiene miles de folios. Ya que es usted catedrático no mienta de manera tan grosera. Y lo de que le parecía extraño que se conmemorara un intento de golpe de estado, no es una ironía de taberna, sino otra mentira, porque era un recuerdo al fracaso de la intentona.

De lo que yo tengo dudas es de qué hizo usted, ese 23 de febrero, con 19 años, militante del PNV desde los 16. Me gustaría saber sus gestos corajudos, los riesgos que corrió, o si se quedó en casa con miedo, ese miedo que yo mismo sentí, al salir de mi hogar, con el pasaporte en el bolsillo interior de la chaqueta.

Comprendo que tenía que justificar la ausencia oficial del PNV, porque con su ausencia, ayer, parece que al PNV le hubiera gustado que se culminara el golpe. Pero no se esfuerce usted mucho, porque ya conocemos al PNV. Ya sabemos de sus silencios cómplices, de su mirada hacia otro lado, de denominar a los asesinos terroristas, “los chicos”, y de aprovecharse de la sangre derramada para extraer más competencias, porque nadie duda, ya que lo dijeron ustedes, que unos tienen que mover el árbol y, otros. recoger las nueces. Así que voy a decir una barbaridad, aprovechando que los admiradores de los violentos salen a la calle a defender la libertad de expresión. No le tengo demasiada consideración a un monstruo que pone bombas y mata a otros seres humanos, envolviéndose en la mentirosa excusa de que lucha por la libertad de su pueblo. Muy poca. Pero le tengo todavía menos consideración a quién se aprovecha de ese fanatismo y del tiro en la nuca para acrecentar su influencia política. Porque el monstruo, al menos se arriesgó, y hoy se sienta en el catre de la cárcel, mientras que usted y sus compañeros, ponen su culo en las poltronas del poder y se mueven con libertad gracias, en buena parte, a estos monstruos que han sido sus sangrientos tontos útiles".

