Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en Carles Puigdemont tras anunciar que será el candidato de Junts para las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo:

Dice Pedro I, El Mentiroso, que hay que mirar al futuro, y me he puesto a mirar al futuro, y he visto al Cobarde Prófugo como presidente de la Generalitat, y a un secuestrador en excedencia, condenado por terrorismo, como lendakari en el País Vasco.

Más aún, el Cobarde Prófugo ya ha anunciado el referéndum y la independencia de la Republiqueta catalana, con lo que Pedro I, El Mentiroso, debe dejar cualquier preocupación por pasar a la Historia, que pasará. Donde no veo mucho entusiasmo es en Cartagena por declararse como cantón, y eso que en Murcia, como observó con tino Enrique Jardiel Poncela, siempre ha habido mucho tomate.

Hoy es Viernes de Dolores, pero en la vida civil me dicen que hay operación salida, porque la gente huye de los dolores, incluidos los dolores de cabeza. Mi duda es si, cuando todo esto suceda, podré denominar al Cobarde Prófugo, Muy Honorable Cobarde Prófugo, o por esa denominación informativa y ajustada a la verdad, puedo ir a la cárcel.

Sería un colofón magnífico que el Cobarde Prófugo se transformara en héroe de la republiqueta -después de traicionar a sus compañeros independentistas, y huir en el maletero de un coche, y convertirse en Prófugo de la Justicia- y un modesto periodista pudiera ser encarcelado por llamar Cobarde Prófugo al cobarde prófugo.

Recordando a esa gran intelectual, Yolanda Díaz -la comunista con mejor fondo de armario de la Historia- a lo mejor sería más ajustado al lenguaje político llamarle Cobarde-Prófugo Fijo Discontinuo, porque es cobarde-prófugo, en contrato firmado con su realidad biográfica, pero, a veces, se desconecta y cobra el paro.

Hay que reconocer que Bolaños, el ministro de Tantas Carteras, tenía razón, y a la gente se le ve contenta, haciendo maletas, planchando las ropas de cofrades para la procesión, y ayer, incluso, al paso de una carrera popular, se exhibieron fotos de Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, del PP, y Fernando Múgica, del PSOE, y cincuenta más, y hubo aplausos para el asesino. Más fraternidad y convivencia no puede haber.

En el 68 se pedía la inteligencia al poder. Ahora, es una realidad que la mentira, el terrorismo y la delincuencia están ya en el poder. Seguimos avanzando, con Pedro I, El Mentiroso, instalado en la Historia.

