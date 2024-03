Luis del Val: “Con Putin dueño de Ucrania estaríamos un paso más cerca del peligro de una III Guerra Mundial”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la imagen de España en la Unión Europea con todo lo referente a Cataluña:

Buenos días, gaditano predilecto. Enhorabuena. Esta mañana, repasando los periódicos, y después de escuchar tu síntesis de lo que ocurre en España, me imaginaba a un parlamentario danés, que se levantará esta mañana, en Estrasburgo, y ya estará en el Parlamento de la Unión Europea.









Estos días, el diputado danés ha asistido a las vueltas y revueltas sobre el dictamen de la Comisión de Venecia; ha votado en contra de la persecución de los niños que hablan castellano en Cataluña; sabe de las reuniones de representantes de dos partidos españoles con el comisario de Justicia de la UE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ya se habrá enterado de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, vuelve a intentar que el catalán sea admitido como idioma europeo, en Estrasburgo, cuando en Europa, además de las 24 lenguas oficiales de cada uno de los países, hay ¡60 lenguas no oficiales!

¿Ustedes creen que van a abrir el melón de las lenguas regionales de Europa, y convertir Estrasburgo en la Babel del mundo? No se lo cree ni el ministro de Asuntos Exteriores, que es sumiso y obediente, pero no tan estúpido. Y este diputado danés debe pensar que los españoles somos giliflautas, y no le falta razón, porque en su país, en Dinamarca, van a impulsar el servicio militar también para las mujeres; porque el país vecino, Suecia, ha entrado en la OTAN, y saben los suecos que las amenazas de Putin no hay que tomarlas en vano.

Ucrania pone miles de muertos para defenderse ellos, pero también defienden a Europa, porque con Putin dueño de Ucrania estaríamos un paso más cerca del peligro de una III Guerra Mundial. Lo último de lo que se enterará el diputado danés, es que, en esa región de España, Cataluña, quieren quedarse con la recaudación de todos los impuestos, y ya verán lo que les darán a los giliflautas españoles, murcianos, extremeños, andaluces, canarios, gente inferior, que ni ha traicionado a España con Putin, ni ha dado un golpe de Estado, ni ha malversado dinero público, ni ha cometido actos violentos de terrorismo, ni pisotea los derechos de los niños a hablar en su idioma materno. Y lo peor de todo, lo que me produce una inmensa tristeza, es pensar que es posible que esté en lo cierto y los españoles seamos gilipollas.





