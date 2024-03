Luis del Val: “Allá donde estés, gracias, papá”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en su padre en el día en el que se celebra San José y el Día del Padre:

Ya he contado que, algunas veces, cuando voy hacia Madrid, conduciendo por la autovía, de pronto, noto que se sienta a mi lado alguno de mis padres. No es que sea raro, es que, como todos, he tenido varios padres: el de niño, aquel gigante que me subía sobre sus hombros y me convertía en el niño más alto de todos los que estaban viendo la procesión o el desfile; el padre sudoroso, que mantenía la mano en el sillín de la bicicleta, y corría, a mi lado, para que aprendiera las leyes del equilibrio y evitara caerme; el padre paciente, con vocación de invitado anónimo, que asistía a mi boda, procurando evitar cualquier protagonismo; el padre jubilado, dispuesto a contemplar la vida de los demás, sin atisbos de envidia o de rebeldía; y el padre que decidió comenzar, poco a poco, a borrar el cuaderno de su vida, ese lento olvido que daña más a los demás que al que lo sufre, hasta que llega un día en que borra hasta el rostro de su hijo.





Gracias por enseñarme que la humildad no es un esfuerzo, y por no confundirla con la obediencia que se deteriora hacia el servilismo y la sumisión. Gracias por esa actitud, que nunca reclamó focos, ni agradecimientos, y me hizo comprender, poco a poco, qué es eso que llamamos dignidad. Fuiste de esa generación, en la que a los veinte años os pusieron un fusil en las manos y os enviaron a la guerra. Y volvisteis a algo que no era mucho mejor, la posguerra, donde faltaba hasta el pan para echarse a la boca.

Un día, hace años, encontré un poema de la madre Teresa, de Calcuta que dice así:Enseñarás a volar,/pero no volarán tu vuelo./Enseñarás a soñar/ pero no soñarán tu sueño./Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida./Sin embargo…/ en cada vuelo,/en cada vida,/ en cada sueño,/ perdurará siempre la huella del camino enseñado”. Allá donde estés, gracias, Papá.

