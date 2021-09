Luis del Val: "Sánchez es capaz de emporcar la tradición de la función del abogado del Estado"

En estos momentos tengo enormes dudas sobre si los abogados del Estado, que informaron sobre la situación jurídica del Prófugo, cometieron un error o, simplemente, cumplieron órdenes dadas por el Gobierno. Si cometieron un error es que son tontos. Si mintieron a sabiendas, cumpliendo órdenes del Gobierno para decir que la euroroden contra El Prófugo estaba anulada, entonces son colaboradores de una prevaricación.

He tenido y tengo amigos que han sido o son abogados del Estado. Son gente muy preparada, como los notarios, los jueces o los registradores de la propiedad. Las oposiciones son duras, porque hasta las oposiciones no han llegado las tontería lilas de que si no te acuerdas da igual y pasas de curso. De acuerdo con ello, me cuesta mucho creer que los abogados del Estado, que les dijeron a las autoridades italianas que no había nada contra El Prófugo, lo hicieran porque no se habían enterado. Y sospecho, como mucha gente en España, que cumplieron órdenes del Gobierno, transformándose en abogados de los intereses partidistas de Pedro Sánchez y los secesionistas, abandonando el prestigio de ser Abogados del Estado. Parece que con estas actuaciones no defienden el Estado, sino los intereses políticos del Gobierno, que también es Estado, pero que actúa de manera torcida contra el propio Estado.

El secesionismo tiene mala suerte con sus héroes, porque o son una familia de corruptos como los Pujol, que amasan dinero para llevárselo fuera de Cataluña, o es un cobarde y un traidor de sus propios compañeros, que les cita a la mañana siguiente en el despacho y, a continuación, se mete en el maletero de un coche para pasar la frontera.

Ahora bien, frente a esa mala suerte, tienen la inmensa fortuna de encontrar un aliado como Pedro Sánchez capaz de emporcar la tradición, la nobleza y la dignidad de la función del abogado del Estado, y convertirlos en uno abogados particulares que obedecen a su cliente y cuyos sueldos pagamos los contribuyentes españoles. A mí me parece un asunto grave, porque afecta a la integridad de un cuerpo de la Administración sobre cuya limpieza no deben caber dudas. Y, desde luego, si yo fuera abogado del Estado tendría sumo interés en que no me salpicara la sospecha.

