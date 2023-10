Luis del Val: "No sabemos la verdad del ataque al hospital de Gaza, pero sabemos a quienes les tenemos miedo"

Son bastantes los periodistas que se pasaron a la política, demostrando aquello de que con el periodismo se llega a cualquier sitio, siempre y cuando lo abandones a tiempo. Un ejemplo es Hiram Warren Johnson, que comenzó de reportero, creo que fue amigo de Roosevelt, y llegó a gobernador de California. Lo traigo a colación, porque dijo que la primera víctima de la guerra es la verdad. Bismarck fue más ingenioso y afirmó que nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra y después de una partida de caza.

Y, en esas estamos, intentando saber cuál es la verdad sobre la destrucción del hospital de Gaza. Putin no se preocupa y ordena disparar contra hospitales y escuelas en la guerra de Ucrania, pero en esta que acaba de empezar, se hace raro que, en vísperas de la visita del presidente de Estados Unidos, Israel haya ordenado una acción que no le reporta ningún beneficio y le puede restar apoyos, mientras los medios de los terroristas no conocen límites.

De cualquier manera, ya ha comenzado el partido y, como podremos observar, sólo se admiten forofos. Brochazo gordo y a favor o en contra de un equipo. Belarra ya sabemos en qué equipo juega: en el del tipo este que, como habían quemado unos retratos de Mahoma en Suecia, aprovechó que llegaron los suecos a un partido de fútbol a Bélgica y mató a dos de ellos. Desde luego el método es rápido y eficaz. Te evitas investigaciones, sumarios, juicios y un montón de papeleos. Injusto, mueren inocentes, pero rápido.

Así que, en estos momentos, en Europa, se toma partido y el razonamiento es que en el atentado de las Ramblas de Barcelona no estaban implicados los israelitas, ni en los más de 30 atentados que ha sufrido Europa desde 2015, y que ha convertido en cadáveres a cerca de cuatrocientos europeos. En todos ellos los autores fueron terroristas islamistas, enfadados por la publicación de unas caricaturas, o porque les daba la gana, porque un terrorista, aunque Belarra no lo sepa, es un asesino fijo, discontinuo, que diría su odiada jefa, Yolanda Díaz. No sabemos cuál es la verdad, pero la inmensa mayoría de los europeos, excepto Belarra y compañía, sabemos a quienes les tenemos miedo. Y no es a Israel.

