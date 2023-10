Carlos Herrera: "Hay dudas sobre el origen del bombardeo al hospital de Gaza, pero no sobre las consecuencias"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Qué decir cuando en medio de una guerra, un hospital es alcanzado por un proyectil y fallecen 500 personas. Aquí es cuando uno comprende lo valiosa que es la paz y lo que se echa en falta cuando no se tiene. Lo difícil hoy es la verdad sobre ese bombardeo. Es innegable que son las imágenes dramáticas de la consecuencia de un bombardeo, cifra de víctimas muy elevadas porque decenas de familias se habían refugiado en el patio del hospital donde fue a caer el misil.

A partir de ahí, Israel y Hamás se acusan mutuamente de la responsabilidad. Hay dudas sobre el origen del bombardeo, pero no sobre las consecuencias. Tensión en la zona que se ha elevado todavía más el riesgo de extensión de un conflicto a otros países árabes. En ese ambiente llega a Israel, Joe Biden para trasladar a Israel, primero la solidaridad, a Irán un mensaje 'si atacáis a Israel, también me atacáis a mi'. Además, para reunirse con líderes árabes.

?? "Biden llega en el momento más delicado desde que comenzó la guerra"



???????? @mikelayestaran narra la última hora del conflicto en Israel y detalla las claves de la visita del presidente de EEUU, que tiene un "triple objetivo"https://t.co/kqP1QdEBsupic.twitter.com/AtWVOdmHvK — COPE (@COPE) October 18, 2023





Cruce de acusaciones entre Israel y Hamás

Hay cosas que conviene recordar, no es Israel quien ha comenzado esta guerra ni quien la ha buscado. De hecho, Israel estaba siguiendo la estrategia de EEUU de pacificar la zona. Es Irán el patrocinador de Hamás y Hezbolá. Luego está el innegable afán protagonista de Hamás. Hoy se puede ver una imagen en 'El País', los sanitarios del hospital dando una rueda de prensa rodeados de cadáveres.

Si ha sido Israel, ha sido un error terrible. Si han sido los terroristas palestinos, habrían conseguido el objetivo político de debilitar la solidaridad con Israel. Ahora se demostraría su absoluta falta de humanidad con sus propios ciudadanos.

Los israelíes llaman para que los civiles salgan, luego mandan un misil sin carga y después mandan el explosivo. En la explosión de ayer, ni siquiera lo del aviso está claro. La tendencia a querer más a un estado liberal como Israel que a una panda de asesinos con Hamás.

Sánchez aclara la postura del Gobierno respecto a la guerra en Israel

El bombardeo coincidió con el consejo extraordinario de la UE para analizar la situación con Gaza. Después del consejo europeo, Sánchez nos brindó otro 'aló presidente'. Después del encontronazo diplomático con Israel, Sánchez compareció se supone que para dejar clara la posición del Gobierno.





Para decir lo que no dice su ministra, que lo sigue siendo. Una de las peculiaridades del país nuestro es que el Gobierno ha dejado de ser un órgano colegiado. Belarra ayer insistió en sus ataques a Israel. Qué izquierda esta que no llama terrorista a Hamás y se lía a indisquisiciones absurdas sobre el terrorismo, pero no tiene problema en llamar genocida a Israel. Esta sujeta se está cachondeando de Sánchez ante toda España y Europa. Sánchez no la va a echar porque si lo hace revienta Sumar y su investidura.

Aragonés participará en el debate de la CCAA

En el debate nacional, ayer saltó la sorpresa, no tanto por la intervención de Felipe González, como por el anuncio de Aragonés de participar en el debate de mañana de las comunidades autónomas en el Senado. No va nunca a estas cosas porque dice que no es como los demás. Los tres presidentes socialistas no van, pero el catalán sí. No es una buena noticia para Sánchez. Nos servirá para conocer con mayor detalles las posiciones del independentismo catalán sobre la amnistía y eso a Sánchez no le va bien. A Aragonés le da un protagonismo que había perdido en beneficio de Puigdemont.